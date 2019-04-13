Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР заявили о взятии в плен украинского диверсанта 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ополчение взяло в плен украинского диверсанта после неудачной попытки прорыва ВСУ на территорию ДНР в районе Широкино.
Об этом сообщает ФАН.
«В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили: один убитый и двое раненых», — отметил он.
Задержанный диверсант Пирожок отрезал уши соратнику и пытался взорвать «Олимпийский»
Уточняется, что в ходе отступления украинские военные оставили на поле боя одного раненого сослуживца, которого и подобрали ополченцы из ДНР. Украинский диверсант был передан в органы госбезопасности республики для проведения дознания.
Ранее в ДНР заявили о срыве провокации ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».
RT на русском: последние новости
Помпео заявил, что Россия «вмешалась» в дела Венесуэлы Почему в НАТО заявили об отсутствии «короткой дороги» для Киева в альянс Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
В мире , Украина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко назвал сроки проведения выборов в Донбассе163
«Он здесь решал вопросы»: в Петербурге застрелен бизнесмен5
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени292
Российский спутник с «большими ушами» напугал Запад2
Двухлетний мальчик выдал приставам отца22
Видео
Опубликованы кадры с места ликвидации боевиков в Тюмени
Происшествия Криминал
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение