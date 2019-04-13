В ДНР заявили о взятии в плен украинского диверсанта

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что ополчение взяло в плен украинского диверсанта после неудачной попытки прорыва ВСУ на территорию ДНР в районе Широкино.

Об этом сообщает ФАН.

«В ходе непродолжительного боестолкновения диверсанты вынуждены были отступить на исходные позиции, понеся при этом потери, которые составили: один убитый и двое раненых», — отметил он.

Уточняется, что в ходе отступления украинские военные оставили на поле боя одного раненого сослуживца, которого и подобрали ополченцы из ДНР. Украинский диверсант был передан в органы госбезопасности республики для проведения дознания.

Ранее в ДНР заявили о срыве провокации ВСУ в районе контрольно-пропускного пункта «Октябрь».