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«Трудно выбирать между другом и другом»: Пашинян не стал указывать на принадлежность Крыма России 

Рамблер 30 минут назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил в ПАСЕ, почему страна голосует против антироссийских резолюций.
Пашинян заявил, что международные площадки, такие как ПАСЕ, должны быть местом примирения конфликтующих сторон, а не наоборот.
«Для меня странно, почему люди используют трибуны, учрежденные во имя мира, для того, чтобы делать войны и конфликты еще более острыми», — сказал премьер-министр Армении.
По его словам, в мире не существует такого конфликта, который невозможно было бы решить посредством диалога.
«Зачастую мы оказываемся в ситуации, когда по разные стороны конфликтов — наши друзья. Очень трудно выбирать между другом и другом. Но иногда ты вынужден делать такой выбор. Но наш глобальный выбор — это мир, диалог, развитие», — отметил он.
Отвечая на вопрос о своей внешнеполитической ориентации, Пашинян отказался выбирать между пророссийской или проевропейской позицией, заявив, что он — проармянский политик.
Ранее сообщалось, что в конце 2018 года Армения проголосовала против резолюции «о проблеме милитаризации Крыма» в ООН, предложенной Украиной после инцидента в Керченском проливе.
Комментарии58
В мире , Видео , ООН , Армения , Республика Крым
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