«Трудно выбирать между другом и другом»: Пашинян не стал указывать на принадлежность Крыма России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил в ПАСЕ, почему страна голосует против антироссийских резолюций.

Пашинян заявил, что международные площадки, такие как ПАСЕ, должны быть местом примирения конфликтующих сторон, а не наоборот.

«Для меня странно, почему люди используют трибуны, учрежденные во имя мира, для того, чтобы делать войны и конфликты еще более острыми», — сказал премьер-министр Армении.

По его словам, в мире не существует такого конфликта, который невозможно было бы решить посредством диалога.

«Зачастую мы оказываемся в ситуации, когда по разные стороны конфликтов — наши друзья. Очень трудно выбирать между другом и другом. Но иногда ты вынужден делать такой выбор. Но наш глобальный выбор — это мир, диалог, развитие», — отметил он.

Отвечая на вопрос о своей внешнеполитической ориентации, Пашинян отказался выбирать между пророссийской или проевропейской позицией, заявив, что он — проармянский политик.