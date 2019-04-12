Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте группы.
"Отпустите Ассанжа или вы заплатите [за это]!"— говорится в заявлении Anonymous.
Арест Ассанжа, а также преследование других сотрудников WikiLeaks, как подчеркивают хакеры, свидетельствуют о том, что власти Соединенного Королевства "не остановятся ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны". Кроме того, Ассанж, как указывается в сообщении, "является врагом государства, поскольку он разоблачил преступления как левых, так и правых". В заявлении также отмечается, что сам Ассанж предупредил представителей группы Anonymous "о своем предстоящем аресте".
По мнению Anonymous, Ассанж является "настоящим журналистом, который говорит правду властям и разоблачает коррупцию как среди левых, так и правых". С 2010 года он каждый раз был номинирован на Нобелевскую премию мира, когда его дело начинало привлекать внимание международных СМИ.
Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти семи лет. В четверг Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру еще от 2012 года, а затем еще и по запросу США на экстрадицию от 2018 года. Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего пять лет за хакерскую деятельность.