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Памела Андерсон прокомментировала задержание Ассанжа 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Известная американская актриса и модель Памела Андерсон, навещавшая основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, заявила, что шокирована тем, что его задержала полиция.
"Я в шоке. Я не могла расслышать, что он сказал… Он выглядит очень плохо", — написала она в своем официальном аккаунте в Twitter.
Андерсон и Ассанж подружились в 2014 году, их познакомила известный модельер Вивьен Вествуд. Модель посещала Ассанжа в посольстве Эквадора довольно часто и приносила основателю скандального сайта гостиницы. В марте прошлого года она наряду с другими активистами, журналистами и деятелями культуры подписала открытое письмо в адрес президента Эквадора Ленина Морено с призывом восстановить Ассанжу доступ к интернету и телефону.
Ранее сообщалось, что Эквадор решил отказать Ассанжу в предоставлении дипломатического убежища из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Полиция Лондона сообщила в четверг, что Ассанж арестован по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
Ассанж получил известность в связи с рядом публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо. В 2010 году основатель WikiLeaks, когда им заинтересовались американские власти, приехал в Швецию, где намеревался получить защиту, но вскоре был обвинен в преступлениях на сексуальной почве, причастность к которым отрицает. Шведский суд объявил его в международный розыск, после чего Ассанж был задержан в Лондоне, но вскоре отпущен под залог. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в британской столице.
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В мире , Памела Андерсон , Wikileaks , Эквадор
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