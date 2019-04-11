«Черный день»: Сноуден отреагировал на арест Ассанжа

Эдвард Сноуден разочарован известиями об аресте информатора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США написал на своей странице в Twitter.

Ассанж был задержан сотрудниками полиции Великобритании прямо в помещении посольства Эквадора , куда они вошли по приглашению посла этой страны.

«Приглашение полицию Великобритании в посольство Эквадора, чтобы вытащить на улицу издателя, в конечном итоге окажется в книгах по истории. Критики Ассанжа могут радоваться, но это черный момент для свободы слова и мировой прессы», — написал Сноуден.

Бывший американский разведчик, рассказавший миру о тотальной слежке спецслужб США за гражданами разных стран напомнил, что арест Ассанжа является нарушением не только его личных, но и международных прав.

«ООН официально постановила, что его задержание было бы бессудным и нарушением прав человека. Они неоднократно распространяли заявления с призывом его освобождения, в том числе и совсем недавно», — добавил Сноуден.

Информатор WikiLeaks укрывался на территории посольства Эквадора с 2012 года. Прежнее правительство латиноамериканской страны предоставило журналисту политическое убежище.

Имя Ассанжа стало известно всему миру после того, как он раскрыл секретную информацию о военных операциях Пентагона в Ираке и Афганистане и рассказал об ужасных условиях содержании пленных в тюрьме Гуантанамо.

Скрываясь от гнева официального Вашингтона Джулиан Ассанж скрылся в Швеции, где его обвинили в изнасиловании.

Последние семь лет журналист провел в вынужденном заточении, практически не выходя на улицу, что существенно подорвало его здоровье.