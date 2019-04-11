Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь

Легендарного разоблачителя Джулиана Ассанжа, основателя сайта WikiLeaks задержали спустя без малого семь лет жизни в посольстве Эквадора в Лондоне. Ему грозит экстрадиция в Швецию по обвинению в изнасиловании и, возможно, выдача США , где ему предстоит отвечать за публикацию секретных файлов Пентагона Госдепа . «Лента.ру» решила вспомнить, как Ассанж оказался в эквадорском посольстве и превратился из героя в малосимпатичного представителя поп-культуры.

Этот текст впервые был опубликован в июне 2014 года, во вторую годовщину «заточения» Ассанжа в эквадорском диппредставительстве.

Звездный час Ассанжа пробил в 2010 году. Тогда серия скандальных публикаций на сайте WikiLeaks произвела эффект разорвавшейся бомбы. Благодаря им Ассанж приобрел реноме благородного борца со злом, а заодно и множество поклонников. В строгом костюме и при галстуке, с интеллигентной внешностью и необычной сединой Ассанж был обречен на превращение в заметную медийную персону. О разоблачителе плохих парней писали стихи и слагали песни. Его портреты печатали на всевозможных сувенирах. Ассанж даже стал героем компьютерных игр и комиксов. Иначе говоря, за считаные недели из мало кому известного программиста он превратился в короля компромата, заслужив титулы Робина Гуда мировой политики и Че Гевары интернета.

Центральной темой первой порции опубликованных Ассанжем документов стали Ближний Восток и поручения Госдепа США о слежке за высокопоставленными сотрудниками ООН . В частности, в базе WikiLeaks появилась информация о том, что саудовский король Абдулла неоднократно призывал американцев ударить по Ирану . Схожие просьбы поступали также от официальных лиц Бахрейна Иордании . Беспокойство по поводу ядерной угрозы со стороны Тегерана высказывал и Израиль , правда, в менее резких выражениях. Потом появились материалы об иракской войне и о конфликте в Афганистане . Никаких откровений в них не было — обычные военные хроники, фиксирующие такие происшествия, как убийства и обстрелы мирного населения. Однако важен был сам беспрецедентный факт публикации таких данных.

После этого неприятности посыпались на Ассанжа как из рога изобилия. Сначала в Швейцарии заморозили его личный счет, а платежная система PayPal объявила о блокировке учетной записи WikiLeaks. При этом сам сам сайт постоянно подвергался хакерским атакам. И в довершение ко всему в Швеции против Ассанжа возбудили дело по обвинению в изнасиловании.

Живя в этой стране, он крутил роман сразу с двумя женщинами. Когда сами дамы сердца Ассанжа узнали об этом, они отправились в полицию, где заявили, что хакер их обманывал, «унижая таким образом достоинство женщин, подавляя их своим мужским превосходством». Вдобавок, занимаясь сексом, Ассанж отказывался пользоваться презервативом, хотя они настаивали на этом. В большинстве стран мира подобное поведение поведение сочли бы аморальным, но не преступным. Однако в Швеции оно приравнивается к изнасилованию. Понимая это, Ассанж поспешил перебраться в Лондон. Однако вскоре он был объявлен в розыск по линии Интерпола . При этом основной опасностью для Ассанжа была даже не экстрадиция в Стокгольм, а передача его шведскими властями в руки американского правосудия. Чтобы избежать высылки, он попросил убежища в посольстве страны, чьи отношения с США сложно назвать теплыми — Эквадора.

В посольстве король компромата занимает совсем небольшую квартиру-студию. В ней есть душ, мини-кухня «размером со шкаф», а также маленькая комнатка, в которой нашлось место для рабочего стола, полок с книгами, беговой дорожки и компьютеров, с помощью которых Ассанж управляет WikiLeaks.

По словам австралийца, он работает по 17 часов в сутки, продолжая разоблачать мировые правительства. В свободное время читает книги, смотрит фильмы и сериалы.

В интервью корреспонденту журнала The Time Ассанж сравнивает свое пребывание в посольстве Эквадора с жизнью на космической станции. Особенно интересными, по его словам, были первые несколько месяцев из-за регулярных тренировок по экстренной эвакуации. Британцы угрожали властям Эквадора взять здание штурмом. Для убедительности к посольству даже отправили наряд полиции.

Согласно британским законам, неприкосновенность дипмиссии можно нарушить, если есть доказательства, что здание используется не по назначению. Эта норма была принята после событий 1984 года. Тогда сотрудники ливийского посольства в Лондоне обстреляли собравшихся перед зданием демонстрантов. В результате погибла офицер полиции Ивонн Флетчер. Однако пойти на экстренные меры власти Британии так и не решились. Вместо этого они отправили наряд стражей порядка караулить выход дипмиссии. Свою вахту полицейские несут там до сих пор. Это обстоятельство возмущает британских налогоплательщиков. По их подсчетам, круглосуточное дежурство у посольства уже обошлась бюджету Соединенного Королевства в несколько миллионов фунтов стерлингов.

На волне популярности Джулиан Ассанж успел побывать ведущим шоу World Tomorrow, которое выходило на телеканале Russia Today и получило серебро международного фестиваля New York Festivals, стать членом жюри крупнейшего британского фестиваля «Рэйндэнс» и даже появиться в одной из серий мультсериала «Симпсоны».

Чтобы в очередной раз подогреть интерес публики к своей персоне, австралиец решил, не покидая эквадорского посольства в Великобритании, начать политическую карьеру. Для этого он создал партию «Викиликс». Как заявлял Ассанж, ее идеалы — прозрачность, подотчетность и законность. Чтобы помочь партии пройти в австралийский парламент, Ассанж снялся в предвыборном ролике. В клипе он появился в неожиданном амплуа — в образе рокера Ассанж перепел песню You're the Voice австралийского поп-певца Джона Фарнхэма. Очевидцы рассказывали, что на съемках король компромата радовался как ребенок. Публика в оценках видео разошлась: кто-то решил, что Ассанж просто сошел с ума, но были и те, кто назвал ролик удачным пиар-ходом. Впрочем, ни предвыборные обещания, ни странный ролик не помогли основателю WikiLeaks пробиться в парламент.

Ассанж не упускает возможности попасть в сводки новостей. Информационные поводы при этом могут быть любыми. Например, он выложил в сеть фотографию с американской певицей Леди Гагой , приехавшей в посольство навестить «добровольного затворца». В апреле 2013 года австралиец решил по-своему помянуть ушедшую из жизни Маргарет Тэтчер . В Facebook появились ссылки на все документы из новой порции секретных писем и донесений 70-х годов, содержащие фамилию Железной леди. А перед чемпионатом мира по футболу Ассанж выложил в сеть несколько селфи в форме сборной Эквадора. Таким образом он выразил благодарность латиноамериканской стране за свое спасение.

Люди, лично имевшие дело с Ассанжем, характеризуют его как крайне эгоцентричного и малоприятного человека. Шотландский писатель Эндрю О'Хеган, работавший над биографией создателя WikiLeaks, назвал его самовлюбленным хамом и лицемером, который использует людей и не имеет представлений об этикете. По словам О'Хегана, Ассанж никогда не пропускает женщин вперед и презирает все социальные нормы. «А его поведение за столом показалось мне гораздо более шокирующим, чем все тайны, которые он раскрыл. К тому же у меня было ощущение, что я взрослый, который находится рядом с подростком», — признался писатель.

Не менее суровую оценку Ассанжу дал немецкий программист Даниэль Домшайт-Берг в книге «Внутри WikiLeaks». Нравы короля компромата он успел хорошо изучить, поскольку в 2009 году Ассанж некоторое время гостил у него дома. «Джулиан находился в постоянной борьбе за доминирование даже с моим котом по кличке Герр Шмитт. Это пушистое животное, милое, вальяжное, немножко невнимательное, но доброе до кончиков усов. После того как Джулиан пожил у меня в Висбадене, кот стал страдать от психоза», — сообщил Домшайт-Берг. Программист поведал и о том, как именно Ассанж издевался над Герром Шмиттом: он расставлял пальцы вилкой и хватал кота за шею, пытаясь пригвоздить к полу.

Не добавил популярности Ассанжу и фильм «Пятая власть» (The Fifth Estate). Еще до завершения работы над картиной он заявил, что она непременно получится лживой и пропагандистской. После просмотра фильма Ассанж обрушился с критикой на его создателей. Австралиец сказал, что создатели ленты обманывают зрителей: во-первых, в фильме не упомянуты ценные сотрудники WikiLeaks, во-вторых, чтобы исказить «увлекательную правдивую историю», в сюжет были введены лишние персонажи. «В итоге „Пятая власть“ получилась „старческой скукотищей, которая может понравиться разве что американскому правительству“, — настаивал Ассанж.

Однако скорее всего недовольство хакера было вызвано вовсе не появлением в фильме „лишних персонажей“, а тем, что в нем показаны темные стороны его характера. Ассанжу хотелось бы предстать в образе благородного героя, а в „Пятой власти“ он изображен эгоцентриком, страдающим манией величия. Экранный Ассанж яростно спорит с друзьями, настаивая на публикации всех секретных документов без купюр, не заботясь о том, что от этого могут пострадать осведомители.

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В 2014 году трудно было представить, что когда-то почитаемый миллионами людей герой-разоблачитель проведет в посольстве почти семь лет, начнет искать компромат на нынешнего эквадорского президента и в итоге выведен под руки британскими полицейскими. Задержание Ассанжа не ставит точку в истории WikiLeaks, а лишь переворачивает очередную страницу: не исключено, что во время судебных разбирательств появятся новые факты о самой организации разоблачителей и ее информированных источниках.