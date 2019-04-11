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Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа 

Рамблер 30 минут назад
Фото: Reuters
Журналист Джулиан Ассанж был лишен убежища в лондонском посольстве Эквадора за неучтивое и агрессивное поведение, враждебные заявления и нарушение договоренностей. Об этом в видеобращении заявил президент Эквадора Ленин Морено. Оно опубликовано в его официальном твиттере.
Основатель «Викиликс» получил дипломатическое убежище в эквадорском посольстве в 2012 году. Сегодня он был его лишен, а следом — задержан полицией.
В США Ассанжа винят в публикации секретных документов Государственного департамента США, за что ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь.
По словам Ленина Морено, Ассанжу было отказано в убежище из-за того, что тот нарушил данное Эквадору обещание не вмешиваться в дела других государств.
В качестве примера вмешательства Ассанжа президент привел публикацию «Викиликс» в январе 2019 года документов Ватикана.
Тем временем в «Викиликс» еще на прошлой неделе сообщали о намерении Эквадора отказать Ассанжу в убежище. Там это связывали с публикацией данных о причастности брата Ленина Морено к деятельности офшора INA Investment. Адвокат Ассанжа опровергал причастность своего клиента к публикации этих сведений.
Комментарии1
В мире , Джулиан Ассанж , Wikileaks , Госдеп США , Эквадор
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