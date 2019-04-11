WikiLeaks: Ассанжа экстрадируют в США

WikiLeaks полагает, что его основателя Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне, чтобы потом экстрадировать в США

Организация также обратилась в своем Twitter с призывом о сборе средств в фонд помощи Ассанжу. Собранные деньги пойдут на оплату услуг адвокатов для Ассанжа и людей, предоставляющих конфиденциальные данные для публикации.

В свою очередь, мать Ассанжа Кристин Ассанж сообщила, что уже беседовала с одним из адвокатов своего сына. "Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов", — написала она в своем Twitter, призвав читателей сосредоточиться на том, чтобы "остановить экстрадицию в США".

Между тем, шведская прокуратура рассматривает возможность возобновления расследования в отношении Ассанжа по обвинению в изнасиловании.