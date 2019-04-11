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WikiLeaks: Ассанжа экстрадируют в США 

Вести.Ru + ещё 40 5 часов назад
Фото: EPA
WikiLeaks полагает, что его основателя Джулиана Ассанжа арестовали в Лондоне, чтобы потом экстрадировать в США.
Организация также обратилась в своем Twitter с призывом о сборе средств в фонд помощи Ассанжу. Собранные деньги пойдут на оплату услуг адвокатов для Ассанжа и людей, предоставляющих конфиденциальные данные для публикации.
В свою очередь, мать Ассанжа Кристин Ассанж сообщила, что уже беседовала с одним из адвокатов своего сына. "Джулиан, по всей видимости, предстанет перед магистратским судом Великобритании в течение 24 часов", — написала она в своем Twitter, призвав читателей сосредоточиться на том, чтобы "остановить экстрадицию в США".
Между тем, шведская прокуратура рассматривает возможность возобновления расследования в отношении Ассанжа по обвинению в изнасиловании.
Джулиан Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля после того, как власти Эквадора, на территории посольства он укрывался, отказали ему в убежище.
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Комментарии
В мире , Другое , Джулиан Ассанж , Wikileaks , США
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