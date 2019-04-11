Россию обвинили в подготовке войны в Европе

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Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».
«Россия не просто вкладывает миллиардные ресурсы в развитие военной инфраструктуры, она готовится к полномасштабным военным действиям, полномасштабной континентальной войне в Европе. Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна», — цитирует Турчинова Интерфакс-Украина.
По его словам, сильная украинская армия является важнейшим фактором защиты миры и безопасности на континенте.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил о реальной угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России.
Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, комментируя данное высказывание, отметил, что украинскому лидеру выгодно в своей предвыборной риторике стравливать народы двух стран.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Политика , Украина , Александр Турчинов , Петр Порошенко , Госдума , Интерфакс
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