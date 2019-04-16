Названо новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским

Согласно предложению штаба Порошенко, дебаты на стадионе «Олимпийский» должны пройти с 16:00 до 18:00. Затем оба кандидата должны прибыть в студию «Общественного телевидения» не позднее 19:30. Затем предлагается провести жеребьевку, которая определит порядок выступления.

«У Зеленского нет никаких оснований его не принять, если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов», — подчеркнул представитель штаба главы государства.

14 апреля действующий президент Украины прибыл в спорткомплекс на дебаты с Зеленским и провел их без оппонента.

Ранее в администрации «Олимпийского» отмечали, что получили разные запросы по поводу даты дебатов между участниками президентской гонки. От представителя Порошенко поступил запрос на проведение мероприятия 14 и 19 апреля. Представитель Зеленского попросил забронировать стадион на 19:30 19 апреля. При этом Порошенко заявил, что примет участие в дебатах на киевском стадионе 19 апреля, если они не будут совпадать по времени с эфиром на телевидении.