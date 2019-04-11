Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поддержать курс: Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана 

Рамблер 2 часа назад
МИД России выразил надежду, что на запланированных выборах главы Казахстана граждане страны поддержат курс развития государства, предложенный бывшим лидером Нурсултаном Назарбаевым, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление сделал замглавы российского ведомства Григорий Карасин.
«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно и направлен на будущее развитие страны», — отметил дипломат.
Карасин также подчеркнул, что проведение предстоящих выборов нового президента говорит о «зрелом подходе казахстанского руководства к будущему страны».
Действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что выборы нового главы государства пройдут 9 июня.
Нурсултан Назарбаев после 30 лет правления республикой заявил о сложении полномочий президента 19 марта. При этом политик оставил за собой пост главы Совета безопасности, а также продолжает являться лидером партии «Нур Отан». Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев позже предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь бывшего главы государства без вынесения вопроса на референдум. Депутаты парламента республики инициативу одобрили единогласно.
Комментарии319
В мире , Видео , СНГ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией185
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад40
Россия ответила на ультиматум ПАСЕ508
«Рука не выдержит»: Гордон угрожал чиновнице кирпичом
Решена судьба Ассанжа
Видео
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Там уже обнаглели»: Лукашенко об отношениях с Россией
Политика В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана
В мире СНГ
СК показал кадры задержания главы Дербентского района
Криминал Происшествия
«Сиди лучше на шпагате»: россияне ответили Волочковой
Шоу-бизнес
Сбивший курсанта МЧС в Воронеже водитель доставлен в суд
Криминал Происшествия
Корь из Украины вызвала вспышку в США
В мире США
«Нами управляют ***»: Канделаки сравнила Зеленского со Шварценеггером
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение