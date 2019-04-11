Поддержать курс: Москва обратилась с призывом к гражданам Казахстана

МИД России выразил надежду, что на запланированных выборах главы Казахстана граждане страны поддержат курс развития государства, предложенный бывшим лидером Нурсултаном Назарбаевым, сообщает ТАСС. Соответствующее заявление сделал замглавы российского ведомства Григорий Карасин.

«Надеюсь, что в ходе предвыборной кампании, в ходе самих выборов, граждане Казахстана выскажутся в поддержку того курса, предложенного Нурсултаном Назарбаевым, который реализуется достаточно уверенно, стабильно и направлен на будущее развитие страны», — отметил дипломат.

Карасин также подчеркнул, что проведение предстоящих выборов нового президента говорит о «зрелом подходе казахстанского руководства к будущему страны».

Действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что выборы нового главы государства пройдут 9 июня.

Нурсултан Назарбаев после 30 лет правления республикой заявил о сложении полномочий президента 19 марта. При этом политик оставил за собой пост главы Совета безопасности, а также продолжает являться лидером партии «Нур Отан». Преемник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев позже предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в честь бывшего главы государства без вынесения вопроса на референдум. Депутаты парламента республики инициативу одобрили единогласно.