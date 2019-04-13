Почему в НАТО заявили об отсутствии «короткой дороги» для Киева в альянс

Для Украины не существует короткого пути к членству в НАТО . Об этом заявила директор Центра информации и документации альянса в стране Барбора Маронкова. По её словам, чтобы присоединиться к блоку, Киев сначала должен завершить все необходимые для этого реформы. Ещё одно формальное препятствие для интеграции Украины с альянсом — вооружённый конфликт на юго-востоке страны. По мнению экспертов, вступление Киева в НАТО — нереалистичный сценарий, а обещания принять в блок нужны для объяснения собственной активность на территории Украины.

Для Киева не существует «короткой дороги» в НАТО, заявила на 12-м Киевском форуме по безопасности директор Центра информации и документации НАТО на Украине Барбора Маронкова. По её словам, чтобы присоединиться к блоку, стране необходимо провести ряд реформ.

Таким образом Маронкова ответила на вопрос журналистов о том, может ли Украина рассчитывать на ускоренную процедуру интеграции в НАТО. Она отметила, что для этого прежде всего необходимо консенсусное политическое решение, в результате которого Киев сможет получить план действий для вступления в Североатлантический альянс.

«Санитарный кордон»

При этом представитель НАТО подчеркнула, что в альянсе признают намерения Украины и поддерживают их. По её словам, текущая работа заключается в укреплении оборонных структур Украины, и в альянсе не могут «спекулировать относительно каких-либо временных рамок или любых других коротких путей к членству».

«Мы стремимся развеять мифы о НАТО на Украине. Необходимо помочь гражданам страны уяснить ключевые принципы: все решения должны приниматься на основе консенсуса — в Брюсселе нет людей, способных мановением волшебной палочки вызвать фантастические перемены», — заявила она. Director of the NATO Info&Doc Centre, Barbora Maronkova: In Ukraine, we are trying to dispel myths about NATO. We need to facilitate the understanding of key principles:all decisions are made by consensus, there is no person with a magic stick, making miraculous changes in Brussels pic.twitter.com/3bCQJ3OpoI— Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) 12 апреля 2019 г.

С аналогичными тезисами Маронкова выступала неделю назад на круглом столе в Киеве. Тогда директор центра пояснила, что НАТО вынужден реагировать на многие вызовы, поэтому его двери всегда открыты для любого европейского государства, которое может внести свой вклад в коллективную безопасность евроатлантического региона.

«Что касается стремлений Украины к евроатлантической интеграции, то НАТО признает украинские стремления и поддерживает Украину на этом пути реформ», — заявила Маронкова.

Эту мысль представители НАТО повторяют из года в год — ещё в 2017-м та же Маронкова в интервью Deutsche Welle говорила о «беспрецедентном темпе реформ», которые проводит Украина, а также о той помощи, которую альянс оказывает Киеву.

При этом ещё в 2014 году, когда в Киеве только заговорили о намерении вступить в НАТО, некоторые европейские политики напрямую заявляли, что эти планы реализовать невозможно.

«Украина не готова к членству в Евросоюзе, не готова к членству в НАТО. И в НАТО никто из стран-членов не предлагает принять Украину в ряды альянса. Обе организации в этом отношении должны давать Украине реалистичные надежды», — подчеркнул Богуслав Соботка, возглавлявший в то время чешское правительство.

Как пояснили тогда в Праге, главным препятствием для интеграции Украины в западные политические и военные структуры был и остаётся вооружённый конфликт в Донбассе.

По мнению экспертов, напряжённость на юго-востоке страны — главная причина того, что Украину не принимают в НАТО, а отставание в реформах — лишь формальный повод для отказа.

«Альянс не соглашается принимать в свои ряды Украину, ссылаясь на конфликт на её территории. Руководству республики говорят, что при таких условиях страну не возьмут в блок, пока она не решит свои проблемы. Однако если украинская сторона путём диалога урегулирует напряжённость на востоке, то востребованность киевских властей на международной арене и в особенности для Вашингтона резко снизится», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Борис Рожин. По его мнению, Украину рассматривают в НАТО как часть «санитарного кордона» возле России, куда они стягивают все восточноевропейские государства.

«Дело тут совсем не в реформах. В Европе и в США понимают, что принятие Украины в НАТО — это абсолютно нереалистичный сценарий», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Ему надо победить»

При этом действующий президент Украины Пётр Порошенко регулярно пытается выступить в роли архитектора европейского и североатлантического будущего Украины. Политик сделал эту тему одной из приоритетных в своей предвыборной агитации. В феврале Верховная рада большинством голосов одобрила внесение поправок в основной закон страны: с подачи действующего президента курс Украины на членство в НАТО и ЕС закреплён на конституционном уровне.

Несмотря на далеко не самый удачный для себя результат по итогам первого тура выборов, Порошенко начал активно готовиться ко второму этапу борьбы, снова взяв на вооружение тезисы об интеграции Киева и альянса. Так, президент пообещал, что организует в стране референдум о вступлении в НАТО.

«Референдум по НАТО будет. Он будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению и когда народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — пообещал Порошенко.

Кроме того, президент подписал указ о сотрудничестве Украины и Североатлантического альянса на текущий год в рамках уже согласованной нацпрограммы. Несколькими днями ранее Порошенко выразил надежду, что в НАТО оценят вклад Украины в «защиту» сообщества.

В феврале президент Украины даже заявил, что Киев получит план о включении в НАТО в течение ближайших пяти лет.

«Порошенко сейчас наобещает всё, что угодно, — у него 21 апреля состоится второй тур выборов и ему надо победить. Но если бы даже в стране действительно провели референдум о присоединении к НАТО, не факт, что его итоги порадовали бы власти», — считает Андрей Кошкин.

По словам Бориса Рожина, заявления Порошенко призваны показать лояльность Вашингтону, добиться поддержки от Белого дома, а также поднять действующего президента в глазах электората.

«Порошенко стремится показать, что он занимается не только болтовнёй, но и предпринимает какие-то практические шаги. Однако это всё равно не даст ему тех голосов, которых ему не хватает», — считает эксперт.

О перспективах вступления в НАТО с оптимизмом говорил и украинский министр обороны Степан Полторак — в январе он рассказал журналистам, что «практически все» участники НАТО готовы принять Украину в альянс по ускоренной процедуре.

Однако затем глава украинского Минобороны всё-таки был вынужден признать, что некоторые страны-участницы альянса не разделяют этот настрой. Так, Венгрия не только критикует идею интеграции Украины в Североатлантический альянс, но и блокирует заседания комиссии НАТО-Украина на уровне глав оборонных ведомств.

Осенью прошлого года Будапешт подтвердил, что и в дальнейшем будет придерживаться этой позиции. Причиной конфликта между Венгрией и Украиной стало притеснение Киевом интересов национальных меньшинств. Тот факт, что радикальный украинский национализм получил статус государственной идеологии, не только привёл к кровопролитию в Донбассе, но и вызвал возмущение действиями Украины её ближайших соседей — Россию, Венгрию и Польшу.

Будапешт отстаивает интересы этнических венгров, проживающих на территории Украины. Особое недовольство венгерской общины вызвала языковая политика Киева — в первую очередь закон «Об образовании», ограничивший возможности нацменьшинств проходить обучение на родном языке.

Кроме того, власти Венгрии возмутили угрозы, которые звучали на Украине в адрес этнических венгров, — скандал разгорелся после того, как стало известно о получении жителями Закарпатской области венгерских паспортов. Эти люди были внесены украинскими националистами в базу сайта «Миротворец» как «преступники».

«Неприемлемо со стороны страны, которая стремится вступить в НАТО и установить более тесные отношения с организацией, обращаться с венгерским меньшинством таким образом», — так в МИД Венгрии прокомментировали сообщения о преследовании украинских венгров.

«Марионеточное правительство»

Стремление в НАТО и Евросоюз не может вынудить украинские власти пересмотреть свою политику в отношении нацменьшинств. Соответственно, рассчитывать на потепление в отношениях с Будапештом тоже не приходится, отмечают эксперты.

По мнению экспертов, Киев поставил себя в патовое положение — после того, как власти Украины начали приглашать на свою территорию американских военных и просить США о военном покровительстве, присоединение страны к НАТО потеряло для Вашингтона всякий смысл.

«Украина и сейчас выполняет особые задачи США, являясь плацдармом и тараном против России. Для Соединённых Штатов Украина — это территория, которую можно использовать для действий против РФ. Вашингтон сейчас держит Киев на коротком поводке, но при этом не хочет принимать Украину в НАТО, потому что в этом случае она получит какое-то право голоса», — считает Кошкин.

По мнению Бориса Рожина, действующие власти Украины являются, по сути, инструментом и проводником американских интересов, связанных с ослаблением российской стороны и созданием серьёзных проблем у её границ.