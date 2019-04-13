«Запад его уже сдал»: Соловьев о Порошенко

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в инстаграме кадры «страшного сна Порошенко». Так Соловьев охарактеризовал встречу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном. По мнению российского журналиста, Запад уже понял, что Порошенко не осилить второй срок. Поэтому европейские лидеры ставят на Зеленского. «Страшный сон Порошенко…де-факто Запад уже его «сдал», — отметил Соловьев. Ранее Зеленский заявил, что конструктивно обсудил с французским президентом «наиважнейшие вопросы для Украины». Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Зеленским и Порошенко.