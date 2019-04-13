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«Запад его уже сдал»: Соловьев о Порошенко 

Рамблер + ещё 39 38 минут назад
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в инстаграме кадры «страшного сна Порошенко».
Так Соловьев охарактеризовал встречу кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном. По мнению российского журналиста, Запад уже понял, что Порошенко не осилить второй срок. Поэтому европейские лидеры ставят на Зеленского.
«Страшный сон Порошенко…де-факто Запад уже его «сдал», — отметил Соловьев.
Ранее Зеленский заявил, что конструктивно обсудил с французским президентом «наиважнейшие вопросы для Украины».
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Гражданам страны предстоит сделать выбор между Зеленским и Порошенко.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев
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