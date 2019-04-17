Россию обвинили в интервенции

Госдепартамент обвинил Россию, Иран и Кубу в интервенции в Венесуэлу

Вашингтон считает, что военную интервенцию в Венесуэлу осуществляют Россия, Иран и Куба. Об этом заявила высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в ходе телефонного брифинга в среду.

"Имеет место военная интервенция, но не со стороны США или президента Хуана Гуайдо [лидер венесуэльской оппозиции 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства], а со стороны режима [президента Николаса] Мадуро, Кубы, России и Ирана", — отметила представитель дипведомства.

Она также назвала присутствие в Венесуэле военного персонала указанных стран "неприемлемым" и "нетерпимым" для Вашингона, добавив, что США будут принимать ответные меры.