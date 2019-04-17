Россию обвинили в интервенции

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Госдепартамент обвинил Россию, Иран и Кубу в интервенции в Венесуэлу 

ТАСС + ещё 22 39 минут назад
Вашингтон считает, что военную интервенцию в Венесуэлу осуществляют Россия, Иран и Куба. Об этом заявила высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в ходе телефонного брифинга в среду.
"Имеет место военная интервенция, но не со стороны США или президента Хуана Гуайдо [лидер венесуэльской оппозиции 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства], а со стороны режима [президента Николаса] Мадуро, Кубы, России и Ирана", — отметила представитель дипведомства.
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Она также назвала присутствие в Венесуэле военного персонала указанных стран "неприемлемым" и "нетерпимым" для Вашингона, добавив, что США будут принимать ответные меры.
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В мире , Армия , Видео , Войска , Венесуэла , Иран , Куба
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