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«Заплатить членский взнос»: в ПАСЕ обратились с призывом к РФ 

Рамблер + ещё 1 14 часов назад
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к России направить свою делегацию в ПАСЕ и заплатить членский взнос в бюджет Совета Европы, передает ТАСС.
Резолюция о роли и миссии ПАСЕ была принята большинством голосов: 105 депутатов проголосовали «за», 30 — «против», еще 16 воздержались.
В резолюции, в частности, говорится, что после отказа России участвовать в деятельности ассамблеи произошел бюджетный кризис и раскол внутри организации.
Резолюция призывает РФ «в соответствии с ее уставными обязательствами „назначить делегацию в ассамблею и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет CЕ, в случае неисполнения этих условий Россия может лишиться представительских прав в ПАСЕ и Комитете министров Совета Европы.
В документе содержится призыв к диалогу „заинтересованных сторон“ и подчеркивается необходимость не допустить ситуацию, „когда самая крупная страна будет исключена или сама решит покинуть организацию со всеми геополитическими последствиями“.
В резолюции также говорится о том, что ПАСЕ и Комитет министров Совета Европы должны предусмотреть совместные действия в ситуациях, когда государство-член ПАСЕ нарушает уставные обязательства или „не уважает основополагающие принципы и ценности, отстаиваемые Советом Европы“.
В 2014-2015 годах Россию лишили права голоса и ряда других полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. В 2017 году РФ отказалась работать в ПАСЕ на таких условиях и выплачивать членский взнос в организации до полного восстановления своих полномочий.
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В мире , Видео , Политика , Совет Европы , ИТАР-ТАСС
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