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«Попытка подвергнуть сомнению очевидное»: СК назвал причину трагедии с Ту-154М 

Рамблер + ещё 2 13 часов назад
В СК РФ назвали заявление польской стороны о взрыве на борту самолета президента Польши Леха Качиньского в 2010 году «неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.
Председатель подкомиссии по расследованию авиакатастрофы Антони Мацеревич заявил, что результаты дополнительной экспертизы, проведенной британскими экспертами, показали, что находившиеся на борту Ту-154М погибли в результате взрыва, а не удара об землю.
По словам Петренко, доводы британских экспертов были не раз опровергнуты не только российскими, но и польскими экспертами, выяснявшими обстоятельства катастрофы.
Она напомнила, что ни одна экспертиза не выявила следов взрывчатых веществ ни на обломках самолета, ни на останках погибших.
Петренко назвала ошибку экипажа причиной крушения лайнера. По ее словам, пилоты продолжили заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировали на систему раннего предупреждения приближения земли.
Самолет с президентом Польши Лехом Качиньским, польскими депутатами и военным руководством на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась в Катынь на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.
Комментарии23
В мире , Видео , Европа , СКР , Польша
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