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Порошенко повторно сдал анализы 

Р-Спорт 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко повторно сдал анализы, на этот раз в Добровольной антидопинговой организации (VADA), заявила в среду представитель организации на пресс-конференции.
В среду украинский боксер Владимир Кличко призвал кандидатов в президенты Украины Порошенко и Владимира Зеленского сдать анализы на НСК "Олимпийский", где их будут ожидать специалисты VADA. Представитель организации доктор Анджела Сильва сообщила, что специалисты VADA готовы взять пробы для проведения анализов у кандидатов.
"Президент сдал пробы урины на анализ… Результаты этой пробы будут отправлены в США… Результаты будут в начале следующей недели, потому что необходимо от 48 до 72 часов", — заявила представитель.
По ее словам, представители организации до 18.00 (совпадает с мск) будут ожидать Зеленского.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие Порошенко и Зеленский, который набрал в первом туре почти вдвое больше голосов, чем действующий президент.
Ранее Зеленский заявил, что принимает вызов Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов, но с условием, что они пройдут на стадионе в Киеве после медобследования на предмет алкоголя и наркотиков в крови кандидатов. Порошенко и Зеленский сдали анализы, но в разных лабораториях, тесты показали отрицательные результаты. Украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест на алкоголь и наркотики во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Президент Украины согласился пройти такой тест, в штабе Зеленского отказались.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кличко , Всемирное антидопинговое агентство
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