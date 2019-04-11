Борщ с перчинкой для Зеленского. Сварено в США

Во вторник, 9 апреля, команда Владимира Зеленского обнародовала список своих советников и экспертов. В него вошли бывшие министры финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка. Попасть в этот список может и американка Марта Борщ

Однако до сих пор Зеленский не рассказывает, кого намерен назначить на высшие государственные посты в случае своего избрания.

Новая «Зе-команда»

В свою очередь украинские СМИ, ссылаясь на инсайдерскую информацию, называют ряд политических деятелей, которые могут возглавить министерства и ведомства при президенте Зеленском.

По словам Карла Волоха, из этого инсайда видно, что экс-министр обороны Гриценко все-таки разглядел в глазах Зеленского не только пустоту и неготовность возглавить страну в сложное время, но и огонёк надежды. Марта Борщ, по его словам, тоже готова заняться тщательной работой на Украине и стать частью команды Зеленского.

Украинский след Марты Борщ

Уже в среду, 10 апреля, в штабе Зеленского отреагировали на информацию о возможных кандидатах на министерские посты. У Зеленского это назвали домыслами и предположениями, а на деле «сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента».

Однако назначение Марты Борщ выглядит вполне реалистичным, учитывая её близость к примкнувшему к Зеленскому нардепу-«еврооптимисту» Сергею Лещенко . Она может стать очередным «варягом», внедренным для контроля украинского правительства

В свое время Борщ была государственным обвинителем США по делу экс-премьера Украины Павла Лазаренко , с которым связывают политический рост Юлии Тимошенко . Таким образом, её назначение может быть своеобразной подстраховкой от «реванша» Юлии Тимошенко на парламентских выборах.

Год назад Марта Борщ намеревалась участвовать в конкурсе на должность аудитора НАБУ, однако затем, в обнародованном письме Сергею Лещенко, отказалась от этой должности, ссылаясь на загруженность по работе. При этом в 2018 году Татьяна Ющенко, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем «Украинского института будущего», заявляла в интервью, что Марта Борщ все равно занимается аудитом НАБУ, но в другом статусе, то есть неофициально.

Марта Борщ — американка украинского происхождения, выпускница университета Орегона по специальности «русский язык и литература» и Школы права университета Беркли. Она работала федеральным прокурором Северного округа штата Калифорния, занимаясь на этой должности расследованиями махинаций Павла Лазаренко, за что даже была награждена Министерством юстиции США

В 2006 году она ушла в отставку, а затем учредила юридическую фирму Boersch Shapiro LLP, занимаясь адвокатской деятельностью, в том числе защищая беглого украинского депутата Александра Онищенко . В 2018 году против планов назначить её аудитором НАБУ синхронно выступили практически все пропрезидентские СМИ Украины, так как Порошенко явно нужны были «свои» люди на этом посту, а не американские прокуроры, которых практически невозможно было бы «прижать к ногтю».

Тогда же Сергея Лещенко жестко критиковали во фракции БПП за предложенную им кандидатуру Марты Борщ, требуя быть осмотрительнее. Иными словами, у пропрезидентских депутатов были основания опасаться американской госпожи прокурора.

Дело об убийстве олигарха Щербаня

Ранее Марта Борщ допрашивала в Калифорнии свидетеля Петра Кириченко (бизнес-партнера Павла Лазаренко) по делу об убийстве Евгения Щербаня в 1996 году. В середине 90-х Щербань считался самым богатым олигархом Донбасса, был главным акционером холдинга «Индустриальный союз Донбасса», но в 1996 году был убит прямо на летном поле Донецкого аэропорта по возвращении из Москвы.

Группа бандитов, переодетых в милицейскую и летную форму, расстреляла его и сопровождавших лиц при выходе из самолета. Затем преступники скрылись, а свой автомобиль впоследствии сожгли. После убийства Щербаня большая часть его бизнес-империи оказалась в руках олигарха Рината Ахметова

Как отмечал украинский политолог Константин Бондаренко , Евгений Щербань перед своей гибелью попытался организовать объединение донецких элит, которые были «напуганы визитом в Донецк Юлии Тимошенко от имени премьера Павла Лазаренко».

Сделка Онищенко с американцами В 2011 году заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин впервые заявил, что имеется свидетель в США, который заявляет, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Юлия Тимошенко. Этим свидетелем и был Пётр Кириченко, которого допрашивала Марта Щербань в США. Позже генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что за убийство Щербаня Павел Лазаренко заплатил преступной группе $500 тысяч, а Тимошенко — $2,3 млн

В феврале 2014 года, за несколько дней до переворота на Майдане, по указанию бывшего генпрокурора Виктора Пшонки все материалы дела об убийстве Щербаня были вывезены из Киева в Симферополь, в Крымское отделение СБУ , и сейчас доступны разве что российским следователям.

Однако Марте Борщ, расследовавшей дело Лазаренко и допрашивавшей в США свидетеля по делу об убийстве Щербаня, может быть также известно достаточно многое из того, что могло бы поставить крест на политической карьере ряда украинских политиков. В свое время, расследуя причастность Юлии Тимошенко к финансовым махинациям Павла Лазаренко, Борщ заявляла, что у нее были определенные доказательства, но американский суд посчитал их недостаточными.

«Суд отклонил пункты обвинения, которые касались Тимошенко, связанные с махинациями при банковских переводах, поскольку считал, что обвинение представило недостаточные доказательства для подтверждения этих махинаций», — заявила Борщ.

Затем, защищая интересы беглого украинского олигарха и депутата Александра Онищенко, Марта Борщ собирала показания самого Онищенко и свидетелей по его делу, направленные против окружения президента Порошенко . Депутат еще в 2018 году по совету Борщ заключил сделку с американским следствием и начал давать показания Министерству юстиции США, которое выполняет и функции прокуратуры , в рамках расследования дела о коррупции президента Украины Петра Порошенко и его окружения.

Секретное оружие против олигархов

Иными словами, Марта Борщ в должности генпрокурора может вытряхнуть не один скелет из пыльного шкафа украинской политики. Конечно, в том случае, если Зеленский станет президентом и предложит её на должность.