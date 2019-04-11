Борщ с перчинкой для Зеленского. Сварено в США 

Во вторник, 9 апреля, команда Владимира Зеленского обнародовала список своих советников и экспертов. В него вошли бывшие министры финансов Александр Данилюк и экономразвития и торговли Айварас Абромавичюс, а также экс-заместитель министра юстиции Руслан Рябошапка. Попасть в этот список может и американка Марта Борщ
Однако до сих пор Зеленский не рассказывает, кого намерен назначить на высшие государственные посты в случае своего избрания.
Новая «Зе-команда»
В свою очередь украинские СМИ, ссылаясь на инсайдерскую информацию, называют ряд политических деятелей, которые могут возглавить министерства и ведомства при президенте Зеленском.
По информации пропрезидентского журналиста Карла Волоха, экс-министр финансов и «лоббист МВФ» Александр Данилюк, который оказался в команде Зеленского, жаждет возглавить МИД, а лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко планирует снова занять должность министра обороны. Что же касается поста генпрокурора, Юрия Луценко может сменить американка Марта Борщ.
По словам Карла Волоха, из этого инсайда видно, что экс-министр обороны Гриценко все-таки разглядел в глазах Зеленского не только пустоту и неготовность возглавить страну в сложное время, но и огонёк надежды. Марта Борщ, по его словам, тоже готова заняться тщательной работой на Украине и стать частью команды Зеленского.
Украинский след Марты Борщ
Уже в среду, 10 апреля, в штабе Зеленского отреагировали на информацию о возможных кандидатах на министерские посты. У Зеленского это назвали домыслами и предположениями, а на деле «сейчас идет процесс отбора кандидатур для назначения на госдолжности по компетенции президента».
Однако назначение Марты Борщ выглядит вполне реалистичным, учитывая её близость к примкнувшему к Зеленскому нардепу-«еврооптимисту» Сергею Лещенко. Она может стать очередным «варягом», внедренным для контроля украинского правительства.
В свое время Борщ была государственным обвинителем США по делу экс-премьера Украины Павла Лазаренко, с которым связывают политический рост Юлии Тимошенко. Таким образом, её назначение может быть своеобразной подстраховкой от «реванша» Юлии Тимошенко на парламентских выборах.
Год назад Марта Борщ намеревалась участвовать в конкурсе на должность аудитора НАБУ, однако затем, в обнародованном письме Сергею Лещенко, отказалась от этой должности, ссылаясь на загруженность по работе. При этом в 2018 году Татьяна Ющенко, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем «Украинского института будущего», заявляла в интервью, что Марта Борщ все равно занимается аудитом НАБУ, но в другом статусе, то есть неофициально.
Марта Борщ — американка украинского происхождения, выпускница университета Орегона по специальности «русский язык и литература» и Школы права университета Беркли. Она работала федеральным прокурором Северного округа штата Калифорния, занимаясь на этой должности расследованиями махинаций Павла Лазаренко, за что даже была награждена Министерством юстиции США.
В 2006 году она ушла в отставку, а затем учредила юридическую фирму Boersch Shapiro LLP, занимаясь адвокатской деятельностью, в том числе защищая беглого украинского депутата Александра Онищенко. В 2018 году против планов назначить её аудитором НАБУ синхронно выступили практически все пропрезидентские СМИ Украины, так как Порошенко явно нужны были «свои» люди на этом посту, а не американские прокуроры, которых практически невозможно было бы «прижать к ногтю».
Тогда же Сергея Лещенко жестко критиковали во фракции БПП за предложенную им кандидатуру Марты Борщ, требуя быть осмотрительнее. Иными словами, у пропрезидентских депутатов были основания опасаться американской госпожи прокурора.
Дело об убийстве олигарха Щербаня
Ранее Марта Борщ допрашивала в Калифорнии свидетеля Петра Кириченко (бизнес-партнера Павла Лазаренко) по делу об убийстве Евгения Щербаня в 1996 году. В середине 90-х Щербань считался самым богатым олигархом Донбасса, был главным акционером холдинга «Индустриальный союз Донбасса», но в 1996 году был убит прямо на летном поле Донецкого аэропорта по возвращении из Москвы.
Группа бандитов, переодетых в милицейскую и летную форму, расстреляла его и сопровождавших лиц при выходе из самолета. Затем преступники скрылись, а свой автомобиль впоследствии сожгли. После убийства Щербаня большая часть его бизнес-империи оказалась в руках олигарха Рината Ахметова.
Как отмечал украинский политолог Константин Бондаренко, Евгений Щербань перед своей гибелью попытался организовать объединение донецких элит, которые были «напуганы визитом в Донецк Юлии Тимошенко от имени премьера Павла Лазаренко».
В 2011 году заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин впервые заявил, что имеется свидетель в США, который заявляет, что убийство Щербаня заказал Лазаренко, а оплатила Юлия Тимошенко. Этим свидетелем и был Пётр Кириченко, которого допрашивала Марта Щербань в США. Позже генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что за убийство Щербаня Павел Лазаренко заплатил преступной группе $500 тысяч, а Тимошенко — $2,3 млн
Сделка Онищенко с американцами
В феврале 2014 года, за несколько дней до переворота на Майдане, по указанию бывшего генпрокурора Виктора Пшонки все материалы дела об убийстве Щербаня были вывезены из Киева в Симферополь, в Крымское отделение СБУ, и сейчас доступны разве что российским следователям.
Однако Марте Борщ, расследовавшей дело Лазаренко и допрашивавшей в США свидетеля по делу об убийстве Щербаня, может быть также известно достаточно многое из того, что могло бы поставить крест на политической карьере ряда украинских политиков. В свое время, расследуя причастность Юлии Тимошенко к финансовым махинациям Павла Лазаренко, Борщ заявляла, что у нее были определенные доказательства, но американский суд посчитал их недостаточными.
«Суд отклонил пункты обвинения, которые касались Тимошенко, связанные с махинациями при банковских переводах, поскольку считал, что обвинение представило недостаточные доказательства для подтверждения этих махинаций», — заявила Борщ.
Затем, защищая интересы беглого украинского олигарха и депутата Александра Онищенко, Марта Борщ собирала показания самого Онищенко и свидетелей по его делу, направленные против окружения президента Порошенко. Депутат еще в 2018 году по совету Борщ заключил сделку с американским следствием и начал давать показания Министерству юстиции США, которое выполняет и функции прокуратуры, в рамках расследования дела о коррупции президента Украины Петра Порошенко и его окружения.
Секретное оружие против олигархов
Иными словами, Марта Борщ в должности генпрокурора может вытряхнуть не один скелет из пыльного шкафа украинской политики. Конечно, в том случае, если Зеленский станет президентом и предложит её на должность.
Вместе с тем, подобные назначения «варягов» должны будут еще сильнее связать киевские власти с США, сделать их полностью подконтрольными. Если на то будет американская воля, Марта Борщ может «выстрелить» по Юлии Тимошенко, Петру Порошенко, Сергею Таруте или Ринату Ахметову: либо посадив их на скамью подсудимых, либо вынудив делать то, что скажут ее прежние работодатели.