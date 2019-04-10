Трамп назвал расследования о «сговоре» с Россией попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о якобы имевшем место сговоре между его предвыборным штабом и Россией было попыткой государственного переворота. "Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности", — сказал американский лидер в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас. Трансляцию вел телеканал Fox News. "Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно", — подчеркнул президент. "Больше всего я сейчас заинтересован в том, чтобы <…> вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, изучить его, потому что это была незаконная охота на ведьм. Все это знали, и они тоже это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции", — добавил Трамп. Он вновь подчеркнул, что пока не видел полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера "Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан", — заявил президент.