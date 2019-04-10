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Трамп назвал расследования о «сговоре» с Россией попыткой госпереворота в США 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение начать расследование о якобы имевшем место сговоре между его предвыборным штабом и Россией было попыткой государственного переворота.
"Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности", — сказал американский лидер в среду журналистам на Южной лужайке Белого дома перед рабочей поездкой в штат Техас.
Трансляцию вел телеканал Fox News. "Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно", — подчеркнул президент.
"Больше всего я сейчас заинтересован в том, чтобы <…> вернуться к тому самому моменту, когда все это началось, изучить его, потому что это была незаконная охота на ведьм. Все это знали, и они тоже это знали. И теперь они попались. То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции", — добавил Трамп.
Он вновь подчеркнул, что пока не видел полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
"Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан", — заявил президент.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Fox News
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