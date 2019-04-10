Попытка госпереворота: Трамп о расследовании возможного сговора с РФ

Президент США Дональд Трамп назвал попыткой государственного переворота решение о проведении расследования о якобы имеющемся сговоре его предвыборного штаба с Россией . Об этом сообщает ТАСС.

«Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно», — заявил президент США журналистам.

Трамп заявил, что собирается изучить тот момент, когда было принято решение о начале расследования. Он назвал его «незаконной охотой на ведьм», государственной изменой и нарушением конституции.

Трамп отметил, что не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и не собирается этого делать.

«Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан», — сказал он.

25 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа.