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Попытка госпереворота: Трамп о расследовании возможного сговора с РФ 

Рамблер + ещё 13 16 часов назад
Президент США Дональд Трамп назвал попыткой государственного переворота решение о проведении расследования о якобы имеющемся сговоре его предвыборного штаба с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
«Это была попытка государственного переворота. Это была попытка отстранить президента от должности. Это было незаконное расследование, оно было начато незаконно», — заявил президент США журналистам.
Трамп заявил, что собирается изучить тот момент, когда было принято решение о начале расследования. Он назвал его «незаконной охотой на ведьм», государственной изменой и нарушением конституции.
Трамп отметил, что не читал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера и не собирается этого делать.
«Я не читал доклад Мюллера. Что касается меня, то мне дела нет до доклада Мюллера, я полностью оправдан», — сказал он.
25 марта спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа.
Комментарии107
В мире , Видео , Конфликты , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп
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