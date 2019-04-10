Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко

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Аваков вопреки воле Порошенко проголосовал против отставки одесского губернатора 

ТАСС + ещё 5 2 часа назад
Глава МВД Украины Арсен Аваков на заседании украинского правительства проголосовал против проекта указа президента страны Петра Порошенко об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Об этом он сообщил изданию "Украинская правда".
Степанов, по его словам, "противодействовал фальсификации, противодействовал "сетке" (технология подкупа избирателей на выборах президента — прим. ТАСС) — его увольняют".
Кроме того, Аваков назвал решение об увольнении губернатора "негосударственным".
Указ об освобождении главы Одесской администрации Порошенко подписал 8 апреля, после чего Степанов заявил, что не писал заявления об увольнении и отказался покидать пост. Он расценил инициативу Порошенко как превышение его полномочий, поскольку назначение и увольнение глав регионов производится по представлению кабинета министров. Степанов сказал, что президент предлагал ему написать заявление по собственному желанию, но тот отказался. Несмотря на это, в среду кабмин Украины поддержал инициативу президента и одобрил увольнение.
По неофициальным данным, увольнение связано с результатами первого тура выборов, так как кандидат на главный пост страны Владимир Зеленский набрал в Одесской области более 40% голосов, а Порошенко — менее 10%.
Степанов возглавил Одесскую областную госадминистрацию после отставки с этого поста Михаила Саакашвили в 2017 году.
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В мире , Видео , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Максим Степанов , Арсен Аваков , Правительство Украины , МВД , ИТАР-ТАСС , Украинская правда
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