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Порошенко подписал указ о годовом сотрудничестве Украины с НАТО 

РИА Новости 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал указ о годовой национальной программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2019 год, подписание транслировалось онлайн на его странице в Facebook.
"С большим удовольствием подписываю указ президента о годовой национальной программе комиссии Украина-НАТО на 2019 год", — заявил Порошенко перед подписанием в присутствии вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе, главы МИД Украины Павла Климкина, замглавы администрации президента Константина Елисеева, экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко, а также представителей общественных организаций.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Владимир Огрызко , Константин Елисеев , Павел Климкин , Петр Порошенко , Андерс Расмуссен , Администрация Президента РФ , МИД , Верховная Рада , НАТО
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