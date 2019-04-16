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Брат тигра Амура предрек Зеленскому победу 

360tv.ru + ещё 52 1 час назад
Гадание на животных уже стало хорошей традицией в преддверии важных мировых событий. Брат всеми известного тигра Амура, Бартек, предсказал Владимиру Зеленскому победу во втором туре выборов на Украине.
Как рассказала пресс-служба Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей», где обитает Бартек, сотрудники зоосада приготовили для тигра две коробки с одинаковыми кусками мяса.
Различие было лишь в фотографиях кандидатов в президенты. На одной коробке возвышалась фотография действующего главы государства Петра Порошенко, на другой — Владимира Зеленского.
«И несмотря на то, что коробка (урна для голосования) с действующим президентом стояла ближе к тигру, после небольших раздумий Бартек выбрал Владимира Зеленского», — сказано в сообщении.
На видео заметно, что Бартек сначала покрасовался перед окружающими, а потом начал поочередно подходить к коробкам. Сначала он обнюхал ту, на которой было прикреплено фото Порошенко, потом повернулся к другой, следом подошел к первой и в конце концов остановил свой выбор на конструкции с изображением Зеленского.
Президентские выборы на Украине прошли 31 марта. В результате никто из 39 кандидатов не смог набрать достаточно голосов для безусловной победы. Поэтому был назначен второй тур, он пройдет 21 апреля. В нем за пост президента будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
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