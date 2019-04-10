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Украина прекратила подачу воды в ЛНР, заявили в Луганске 

РИА Новости + ещё 1 10 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Украина из-за аварии прекратила подачу воды с Петровской насосной станции на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУП ЛНР "Лугансквода".
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) — единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно от Киева.
"В связи с аварийной ситуацией на Петровском магистральном водоводе, 10 апреля в 00.00 (совпадает с мск) была прекращена подача воды с Петровской насосной станции (Украина)", — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что предположительно место аварии находится на участке водовода в зоне линии разграничения, а обследование данного участка трубопровода и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва начнутся 11-12 апреля по согласованию с Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и в присутствии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Уточняется, что из-за аварийной ситуации жителям Восточного массива и частично центральной части города Луганска вода будет подаваться согласно установленному графику. В селах Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески подача воды будет производиться из городских источников.
"При необходимости, по заявкам поселковых советов, будет осуществляться подвоз воды", — добавили в пресс-службе.
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В мире , Украина , ОБСЕ , РИА Новости , Луганск
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