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Бомжи из Сан-Франциско: NYT узнала, чем можно разжиться в мусорке Цукерберга 

RT на русском 10 апреля 2019
Фото: RT на русском
В Сан-Франциско, городе неподалёку от Кремниевой долины, действует целая группа людей, чьим основным занятием является копание в мусоре близ богатых домов. Как рассказали The New York Times по большей части бездомные «охотники за сокровищами», в помойках местных миллиардеров можно найти удивительные вещи — от исправной техники и дизайнерской одежды до серебряных сервизов.
В паре кварталов от дома за $10 млн основателя Facebook Марка Цукерберга в Сан-Франциско в своей крошечной квартирке с одним окном проживает некий Джейк Орта. Его и без того тесное жильё ломится от разнородного хлама: розовый детский велосипедный шлем, работающие пылесос, фен, кофе-машина — всё это Орта нашёл в мусорном баке соседа-миллиардера.
Как пишет The New York Times, 56-летний Джейк Орта — бывший военный, который в какой-то момент своей жизни оказался на улице без жилья, но теперь живёт в предоставленной властями квартире. Копание в мусоре — основная деятельность мужчины, причём единомышленников у него немало. В Сан-Франциско есть целая группа людей, которая на постоянной основе шерстят мусорные баки богатых домов в поисках того, что можно перепродать.
Конечно, кажется, что людей, которые обеспечивают своё существование с помощью мусора, чаще можно встретить в бедных латиноамериканских фавелах, а не в большом городе близ Кремниевой долины. Но оказывается, это явление есть и во многих городах США, и, как и огромное число бездомных в Сан-Франциско, оно представляет собой «одну из крайностей американского капитализма», при котором один из богатейших людей в мире и простой мусорщик живут в нескольких минутах ходьбы друг от друга, пишет газета.
Сам Орта считает себя скорее «охотником за сокровищами».
«Просто поразительно, что люди выбрасывают. Никогда не знаешь, что найдёшь», — поделился своими наблюдениями мужчина, после того как обнаружил пару дизайнерских джинсов в хорошем состоянии, новенькую чёрную джинсовку, брендовые кроссовки и насос для велосипеда.
По словам Орты, его цель — зарабатывать порядка $30—40 в день благодаря своим находкам.
При этом, как подчёркивает издание, копаться в мусоре в Калифорнии запрещено законом. Как только бак попадает на улицу, его содержимое считается собственностью компании, занимающейся вывозом мусора. Впрочем, соблюдение закона никто особо не контролирует.
Джейк Орта родом из города Сан-Антонио, штат Техас. В семье он был одним из 12 детей. Орта больше 10 лет прослужил в ВВС, участвовал в войне в Персидском заливе, побывал в Германии, Корее и Саудовской Аравии. Но когда он вернулся в США, он узнал, что от него ушла жена. Мужчина пристрастился к алкоголю, потерял жильё, а затем переехал в Сан-Франциско, где получил крошечную квартиру по специальной правительственной программе для бездомных.
На рассвете Орта выходит из дома и отправляется на поиски «сокровищ» в самые богатые районы города. Как рассказал мужчина журналисту, взяв того с собой на «охоту», главное правило мусорщика — проверить, что в баке нет енотов или опоссумов. В ходе поисков в марте Орта наткнулся на целую коробку серебряных бокалов и тарелок, как будто кто-то «выдернул скатерть из-под целого пира в европейском замке».
«Как там говорится? Что для одного мусор, то для другого сокровище», — замечает один из «коллег» Джейка Орты.
Среди прочих недавних находок мужчины телефоны, планшеты iPad, трое часов и несколько пакетиков марихуаны. Как утверждает мусорщик, он берёт себе лишь то, что было явно выброшено.
Из-за того что в Сан-Франциско сегодня проживает много молодых и успешных специалистов, за нехваткой времени они нередко выбрасывают в мусор те вещи, которые можно было бы сдать в комиссионку. А так, эту работу выполняют мусорщики вроде Джейка Орты.
По оценке австралийского фотографа Ника Марзано, который часто фиксирует через свой объектив деятельность мусорщиков Сан-Франциско, в городе действует несколько сотен подобных Орте. Поскольку эти люди нередко собирают не подлежащие переработке вещи и помогают им приобрести новую жизнь, они, по мнению Марзано, действуют на благо общества. Фотограф признаёт, что некоторые из бездомных мусорщиков злоупотребляют наркотиками, но в целом саму их работу можно считать своего рода предпринимательством.
Многие из находок мусорщики продают на стихийных импровизированных рынках в некоторых районах города. Игрушки не пользуются спросом — родителям не нравится, что их дети будут играть чем-то, что было найдено в помойке. С женской одеждой всё тоже непросто. А вот мужчинам в основном всё равно, где были найдены джинсы, которые можно урвать всего за $5.
Любимая находка Джейка Орты, которую он не собирается продавать, — коллекция газет со всего мира, в которых задокументирован ход Второй мировой войны. Мужчина не понимает, как кто-то мог такое выбросить.
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В мире , Статьи , США , Марк Цукерберг , New York Times , Сан-Франциско
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