«Что будет завтра?» Порошенко показал видео «смерти» Зеленского

Видео, которое было опубликовано там, представляет собой часть недавнего рекламного ролика с участием Зеленского, куда при помощи монтажа был добавлен оранжевый КамАЗ, сбивающий кандидата в президенты.

После этого на экране появляется слоган «У каждого своя дорога», а над ним — дорожка порошкообразного вещества белого цвета, которая вдыхается через свернутую в трубку долларовую купюру.

По информации команды Зеленского, 10 апреля этот ролик был размещен в телеграм-канале, связанном с Порошенко.

За три дня до этого в своем официальном фейсбуке президент опубликовал ссылку на сайт Euua.org. После регистрации на нем приходит смс-сообщение со ссылкой на телеграм— и вайбер-каналы. Там видео со «смертью» Зеленского и было размещено.

В команде Зеленского задались вопросом, наслаждается ли Порошенко «гибелью» соперника или, может, белой дорожкой.