«Что будет завтра?» Порошенко показал видео «смерти» Зеленского 

Президент Украины Петр Порошенко показал своим сторонникам видео, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает оранжевый КамАЗ. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского и его команды.
Видео, которое было опубликовано там, представляет собой часть недавнего рекламного ролика с участием Зеленского, куда при помощи монтажа был добавлен оранжевый КамАЗ, сбивающий кандидата в президенты.
После этого на экране появляется слоган «У каждого своя дорога», а над ним — дорожка порошкообразного вещества белого цвета, которая вдыхается через свернутую в трубку долларовую купюру.
По информации команды Зеленского, 10 апреля этот ролик был размещен в телеграм-канале, связанном с Порошенко.
За три дня до этого в своем официальном фейсбуке президент опубликовал ссылку на сайт Euua.org. После регистрации на нем приходит смс-сообщение со ссылкой на телеграм— и вайбер-каналы. Там видео со «смертью» Зеленского и было размещено.
В команде Зеленского задались вопросом, наслаждается ли Порошенко «гибелью» соперника или, может, белой дорожкой.
«Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — добавили там.