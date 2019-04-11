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«Что будет завтра?» Порошенко показал видео «смерти» Зеленского 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко показал своим сторонникам видео, на котором его соперника на выборах Владимира Зеленского сбивает оранжевый КамАЗ. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского и его команды.
Видео, которое было опубликовано там, представляет собой часть недавнего рекламного ролика с участием Зеленского, куда при помощи монтажа был добавлен оранжевый КамАЗ, сбивающий кандидата в президенты.
После этого на экране появляется слоган «У каждого своя дорога», а над ним — дорожка порошкообразного вещества белого цвета, которая вдыхается через свернутую в трубку долларовую купюру.
По информации команды Зеленского, 10 апреля этот ролик был размещен в телеграм-канале, связанном с Порошенко.
За три дня до этого в своем официальном фейсбуке президент опубликовал ссылку на сайт Euua.org. После регистрации на нем приходит смс-сообщение со ссылкой на телеграм— и вайбер-каналы. Там видео со «смертью» Зеленского и было размещено.
В команде Зеленского задались вопросом, наслаждается ли Порошенко «гибелью» соперника или, может, белой дорожкой.
«Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — добавили там.
Комментарии
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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