Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские пограничники массово увольняются 

BFM.RU 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Из-за низких зарплат в Госпогранслужбе Украины массово увольняются военнослужащие-контрактники. Покрыть нехватку кадров пытаются срочниками. Об этом говорится в материале BBC News Украина.
Уже в январе-феврале 2019 года из Госпогранслужбы уволились 405 военных. Причина увольнений в отсутствии повышения зарплат, которое с 1 января прошло в Вооруженных силах, Нацполиции, Нацгвардии и спасательной службе.
Повышение окладов составило около 30%, но не коснулось пограничников. В ведомстве ответили журналистам, что фонд оплаты труда действительно не позволяет произвести такое повышение.
Согласно бюджету, на зарплаты сотрудникам Госпогранслужба получила на 23% больше денег, чем в прошлом году. Но направить их решили на поднятие минимального оклада в ведомстве до 9500 грн, практически уравняв зарплату новичка и опытного военного.
По данным ведомства, в 2015 году со службы уволились 1300 контрактников, примерно столько же в 2016 году. А уже в 2017 и в 2018 году это количество увеличилось вдвое — 2912 и 2557 военных.
Официально Госпогранслужба отрицает отток кадров. Но о реальном положении дел говорит восстановленный в последние годы призыв в Госпогранслужбу. Если в 2018 году было призвано 2750 срочников, то весной планируется призвать рекордные 4000 человек. Для сравнения: в Вооруженные силы, численность которых в пять раз больше, весной призовут 9000 человек.
BFM.RU: последние новости
Аваков раскритиковал Порошенко за увольнение главы Одесской области Умерла мать канцлера Германии Меркель Польша в XXI веке потеряла из-за России до 23 млрд евро
Комментарии1
В мире , Украина , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полковник развеял мифы о военных планах РФ4
ИГ взяло ответственность за выбитые стекла в городе РФ
Интернет и Big data изменят политическую жизнь в РФ4
ОАЭ нацелились на российский «Союз»
Необходимо нанести удар: против США восстает больше стран3
Видео
Пока вы не уснули: Киеву напомнили об угрозе войны, поражение Зеленского
В мире
«Пинает со всей дури»: ролик с котом и Яшиным взорвал сеть
Общество
В ПАСЕ обратились к России с призывом
В мире Политика
В США произошла попытка госпереворота
В мире Конфликты
Россия пригрозила НАТО в Черном море
Армия Войска
В американском зоопарке родился чёрный носорог
В мире
Глава МВД Украины поддержал бунт против Порошенко
В мире Конфликты
«Надеюсь, ты не сс**уха»: Украинка вызвала на дебаты Скабееву
В мире Украина
«Столько негатива»: Бузова заступилась за Лазарева
Шоу-бизнес
Истребители сбили самолёты противника над Крымом
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение