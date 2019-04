Новое видео Трампа нарушило авторские права 

Подпись к ролику повторяет слоган республиканца на выборах 2016-го: «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). За три часа его посмотрели более миллиона человек, а затем он стал недоступен.

Пользователи сети практически сразу после публикации указали, что музыка в ролике — часть трека Why Do We Fall композитора Ханса Циммера , написанного для фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды». Представители кинокомпании Warner Bros. заявили, что использование композиции было несанкционированным, и они предпринимают необходимые действия для удаления видео из сети. Сейчас вместо видео появляется надпись «медиафайл заблокирован в связи с жалобой правообладателя».