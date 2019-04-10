«Смело смотреть в глаза»: штаб Порошенко о билбордах с Путиным

По словам представителей Порошенко, с помощью билбордов он решил напомнить украинцам, что сейчас стране нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, «профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом».

«Ибо задача главы государства не рассмешить Путина, как планирует наш оппонент [Владимир Зеленский]. И не встать перед ним на колени, а смело смотреть ему в глаза и твердо защищать страну», — подчеркивается в сообщении.

В штабе рассказали, что билборды — официальный рекламный продукт, оплаченный из избирательного фонда Порошенко.

«У Путина, разумеется, согласия не спрашивали», — подчеркнули в штабе.

При этом представителей Порошенко возмутило, что многие украинские эксперты и политики выступили в защиту нарушенных прав Путина. Также в штабе заявили, что не пыталась намекнуть на связь Зеленского с Россией.

«Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», — отметили в штабе.

В заключение представители Порошенко заявили, что Путин «мечтает» о слабом и неподготовленном президенте Украины, который позволит Кремлю взять страну под контроль.

Зеленский и действующий глава Украины Петр Порошенко прошли во второй тур президентских выборов, который должен состояться 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал 30,24 процента голосов избирателей, а Порошенко — 15,95 процента.

Рекламные плакаты с изображением Путина и Порошенко и надписью «21 апреля. Решающий выбор!» появились на Украине в начале апреля. По закону Украины «О рекламе» в рекламных материалах запрещено использовать изображение человека без его согласия.