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Штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Штаб Порошенко
Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил, почему на агитационных билбордах действующий лидер Украины изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Команда Порошенко подтвердила, что данные билборды — часть официальной кампании и оплачены из избирательного фонда. В штабе признали, что у Путина согласия на использование его изображения не спрашивали. У Порошенко сильно удивились тому, что некоторые украинцы выступили «в защиту нарушенных прав Путина».
Предвыборный штаб заявил, что в отличие от соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского действующий президент Украины намерен не смешить Путина и не вставать перед ним на колени, а «смело смотреть ему в глаза», передает РИА «Новости».
Поясняется, что билборды должны продемонстрировать необходимость выбрать для Украины «сильного президента».
«Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», — заверили в штабе.
В команде Порошенко заявляют, что Путин «мечтает» о «слабом, неподготовленном президенте, который позволит Кремлю взять Украину под контроль».
Напомним, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш пояснила, что агитационные билборды с Путиным нарушают украинское законодательство, так как «изображение Путина в рекламе Порошенко в соответствии с законом могло быть использовано только в двух случаях: с согласия Путина и в интересах Путина или иных лиц».
Отметим, что Порошенко уже извинился за лозунг «Или я, или Путин».
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , РИА Новости
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