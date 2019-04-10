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Президент Исландии заявил о «расцвете» отношений с Россией 

РИА Новости + ещё 3 10 апреля 2019
Несмотря на санкции, действующие против России, в отношениях с Москвой есть и возможности для сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости президент Исландии Гудни Йоханнессон.
"Да, вы упомянули санкции. И санкции, которые затруднили торговлю, есть. Но в других аспектах наши отношения расцветают", — сказал Йоханнессон на полях Международного Арктического форума.
По его словам, у Исландии есть знание, есть экспертная оценка, когда речь заходит об океанах, рыбном промысле, об утилизации ресурсов океана. "Так что правительство Исландии с удовольствием отмечает наш возможный вклад в то, что может касаться рыбохозяйственных исследований, наших знаний и опыта в сфере контроля за рыболовством", — отметил лидер Исландии.
По его мнению, Исландия видит множество позитивных сторон в отношениях с Россией.
"Только в Санкт-Петербурге у нас есть такая компания, как "Наутик Рус", в которой дизайнеры из Исландии сотрудничают с россиянами по производству оборудования в секторе производства рыболовных судов. Поэтому, я думаю, нам нужно воспринимать вещи, как есть: да, есть санкции, но есть также возможности для сотрудничества в других сферах", — подчеркнул он.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Международный арктический форум "Арктика — территория диалога", который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.
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В мире , Видео , Владимир Путин , ЕС , ООН , РИА Новости , Исландия
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