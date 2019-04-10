Нетаньяху заявил о начале коалиционных переговоров с лидерами правых партий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что по итогам парламентских выборов начал переговоры о создании новой правящей коалиции с партиями правого толка и уже заручился поддержкой почти всех из них.

В речи перед ликующими соратниками он назвал результаты голосования, которые пока не подведены, "огромной победой" и "невообразимым достижением".

"Уже этой ночью я начал переговоры с лидерами правых партий, нашими естественными партнерами. Уже этой ночью почти все они публично заявили, что будут рекомендовать меня для формирования следующего правительства", — сказал Нетаньяху.

В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.

Нетаньяху дал понять, что намерен строить свое пятое в карьере и четвертое подряд правительство в формате идеологически гомогенного альянса правых партий и их естественных союзников — политических объединений ультрарелигиозных еврейских общин.

"Правый лагерь во главе с "Ликудом" будет руководить страной следующие четыре года", — пообещал он.

Ранее о претензиях на то, чтобы сформировать и возглавить следующий кабинет, объявил Бенни Ганц, чей центристский блок "Кахоль-Лаван" в опросах на выходе с избирательных участков на несколько мандатов опережал партию Нетаньяху "Ликуд".