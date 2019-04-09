Петр Порошенко заговорил по-русски

В рамках продолжающейся избирательной кампании на Украине действующий президент Петр Порошенко внезапно вспомнил, что русский язык для него родной. Сделанное в стесненных обстоятельствах признание вряд ли поможет собрать голоса на юге и востоке страны, где подавляющее большинство жителей активно не приемлют Порошенко. С другой стороны, его главный конкурент Владимир Зеленский примерно с тем же успехом заигрывает сейчас с избирателями западной Украины. Но, в отличие от Порошенко, у него есть существенный гандикап — более 20 процентов голосов. И это та ситуация, когда украинские социологи не врут.

"Мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке", — обратился Порошенко к избирателям юга и востока страны в эфире телеканала ICTV, принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку.

То, что Порошенко за рамками публичности и в семейном кругу разговаривает исключительно по-русски, никогда не было секретом, чему есть масса объективных доказательств. Но выстраивавшийся им в течение пяти лет образ главного украинского националиста и борца с "российской агрессией" настолько диссонирует с этим заявлением, что иными причинами, кроме отчаяния, его не объяснить. Можно собрать брошюру из заявлений Порошенко о главенстве и непреходящем величии "мовы", но лучшей иллюстрацией его фарисейства будет очередная выходка директора патронируемого президентом Института национальной памяти Владимира Вятровича, объявившего за несколько часов до эфира о переходе на следующий этап "национального строительства" — от декоммунизации к полноценной дерусификации.

И тем более не будет при президенте Порошенко изолирована от общества скандальная львовская нацистка Ирина Фарион, в очередной раз — как раз к эфиру президента — объявившая всех носителей русского языка "рабами". Да и закон о тотальной украинизации, вводящий штрафы за использование русского языка даже в быту и поддержанный президентской фракцией в Верховной раде , по-прежнему проходит второе чтение и не снят с рассмотрения.

Возможно, повернуться тучным передом к югу и востоку Порошенко был вынужден после бунта губернатора Одесской области Максима Степанова , назначенного на эту должность в январе 2017 года (главы областных государственных администраций — губернаторы — на Украине назначаются указом президента). Он отказался уходить с должности по указу Порошенко и даже обвинил его в волюнтаризме: "Указ — очень удивительный документ, который, по моему убеждению и мнению всех юристов, и даже студента, который учится на юриста, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он выше полномочий президента, записанных в Конституции", — прокомментировал свою не состоявшуюся де-факто отставку Степанов. Более того, он дал понять, что гнев президента вызвал его отказ создавать так называемую сетку — систему подкупа избирателей для Порошенко.

То, что Порошенко за рамками публичности и в семейном кругу разговаривает исключительно по-русски, никогда не было секретом

Губернаторская фронда в стратегическом регионе — скандал, давно не случавшийся на Украине: в последний раз публично демонстрировать свое пренебрежение президенту губернаторы позволяли себе только при Ющенко, самом безвольном и недалеком президенте Украины. И это сигнал не только Порошенко, но и всей административной вертикали, которую, как ему кажется, он все еще контролирует. Попутно выяснилось, что Степанов не первое десятилетие связан с Игорем Коломойским и этот демарш можно рассматривать как отсроченную холодную месть олигарха за унижение, испытанное в марте 2015 года, когда Порошенко при поддержке посольства США в прямом эфире отправил его в отставку с поста губернатора Днепропетровской области. Степанов задал тенденцию и в том, что мэры, губернаторы, судьи, силовики, местные депутаты сомневаются в неизбежной победе Порошенко. Так и в Верховной раде уже собирается условная группа "За Зеленского", в которой анонимно бронируют квоту члены фракции Блока Петра Порошенко, не говоря о других фракциях и группах.

Разгромное поражение Порошенко во втором туре ожидают и социологи. Гендиректор авторитетного, по украинским меркам, Киевского международного института социологии Владимир Паниотто позволил себе вчера профессиональную вольность и сообщил, что у Порошенко шансов нет. "Не знаю, захотят ли заказчики публиковать эти результаты. Могу только сказать, что данные опросов "Если во второй тур выйдут…", разрыв в которых перед первым туром был примерно 40 к 20 в пользу Зеленского, сейчас только увеличился", — написал в своем Facebook Паниотто.