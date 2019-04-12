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Медведчук считает, что его встреча с Путиным возмутила Порошенко 

Р-Спорт + ещё 36 1 час назад
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным вывела из себя президента Украины Петра Порошенко.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее подтвердил встречу главы государства Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком, добавив, что тот поднимал вопрос об освобождении украинских моряков.
После этого Порошенко поручил СБУ рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе.
"Это было изречение нашего пока еще действующего президента господина Порошенко… Для того чтобы объяснить, почему это произошло, можно сказать — конечно, из себя господина Порошенко вывела моя последняя встреча 4 апреля с президентом России господином Путиным, где мы обсуждали вопрос освобождения моряков", — сказал Медведчук в ходе программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он отметил, что во время переговоров с Путиным представлял партию "Оппозиционная платформа — За жизнь".
"Когда пошла информация о моей встрече с Путиным по поводу освобождении моряков, это, конечно, очередной раз возмутило Порошенко, что это не он, что это не по его поручению", — сказал Медведчук, отметив, что "бешенство" Порошенко связано в том числе с избирательной кампанией на Украине.
По его словам, заявления Порошенко — агония человека, который уходит, ничего не сделав в урегулировании ситуации на Украине.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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В мире , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Путин , СБУ
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