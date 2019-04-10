Дружба России с Австрией помешала европейским разведкам

Разведывательные службы европейских стран серьезно урезают объем информации, которой они делятся с Австрией , из-за ее хороших отношений с Россией . Об этом рассказал Reuters австрийский оппозиционный депутат Петер Пильц.

По его словам, от сотрудничества с австрийским Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) отказываются пока лишь некоторые страны.

«Насколько мне известно, это британские спецслужбы, в особенности Ми-5 [британская контрразведка], и нидерландское разведывательное агентство», — заявил он.

Пильц отметил, что подобное решение принято из-за связей правящей ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) и крупнейшей российской партии «Единая Россия» , которую также называют «партией власти». Агентство указывает, что соглашение о сотрудничестве между ними давно вызывает озабоченность у западных служб безопасности, которые считают Россию опасным противником.

FPÖ — коалиционный партнер консервативной Австрийской народной партии, возглавляемой канцлером Себастьяном Курцем . При этом именно у нее находятся портфели министров ключевых ведомств: обороны, иностранных и внутренних дел. Последнее курирует BVT.