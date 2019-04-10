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Дружба России с Австрией помешала европейским разведкам 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Разведывательные службы европейских стран серьезно урезают объем информации, которой они делятся с Австрией, из-за ее хороших отношений с Россией. Об этом рассказал Reuters австрийский оппозиционный депутат Петер Пильц.
По его словам, от сотрудничества с австрийским Федеральным ведомством по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) отказываются пока лишь некоторые страны.
«Насколько мне известно, это британские спецслужбы, в особенности Ми-5 [британская контрразведка], и нидерландское разведывательное агентство», — заявил он.
Пильц отметил, что подобное решение принято из-за связей правящей ультраправой Австрийской партии свободы (FPÖ) и крупнейшей российской партии «Единая Россия», которую также называют «партией власти». Агентство указывает, что соглашение о сотрудничестве между ними давно вызывает озабоченность у западных служб безопасности, которые считают Россию опасным противником.
FPÖ — коалиционный партнер консервативной Австрийской народной партии, возглавляемой канцлером Себастьяном Курцем. При этом именно у нее находятся портфели министров ключевых ведомств: обороны, иностранных и внутренних дел. Последнее курирует BVT.
В марте глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявляла, что шпионский скандал, разразившийся между странами в конце 2018 года, не отразится на отношениях двух стран. В том же году Вена отказалась присоединяться к европейским странам и выдворять российских дипломатов после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
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В мире , Сергей Скрипаль , Себастьян Курц , МИД , ГРУ , Единая Россия , Reuters , Австрия
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