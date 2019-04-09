Президент Исландии заговорил по‐русски

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон оказался русскоговорящим. Завершая свою речь на Международном арктическом форуме, он перешел на русский.

Йоуханнессон признался, что учил русский язык много лет назад и уже почти все забыл, но фразу о дружбе построить сможет.

«Я говорю плохо по-русски, извините пожалуйста, но я учил много лет назад. Забыл почти всё, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать. Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал Йоуханнессон в конце своего выступления.

Президент Исландии рассказал, что впервые приехал в Санкт-Петербург в 1990 году, когда город еще носил другое название. Он признался, что тогда увлекся российской историей и культурой и начал учить русский язык. Йоуханнессон отметил, что не ожидал, насколько трудно будет заговорить по-русски, и что, если бы знал об этом заранее, не стал бы его учить.

Международный арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9–10 апреля.