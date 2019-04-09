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Президент Исландии заговорил по‐русски 

360tv.ru + ещё 24 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон оказался русскоговорящим. Завершая свою речь на Международном арктическом форуме, он перешел на русский.
Йоуханнессон признался, что учил русский язык много лет назад и уже почти все забыл, но фразу о дружбе построить сможет.
«Я говорю плохо по-русски, извините пожалуйста, но я учил много лет назад. Забыл почти всё, но это я помню, это я могу сказать и это я хочу сказать. Нет ничего дороже на этой земле, чем настоящая дружба», — сказал Йоуханнессон в конце своего выступления.
Президент Исландии рассказал, что впервые приехал в Санкт-Петербург в 1990 году, когда город еще носил другое название. Он признался, что тогда увлекся российской историей и культурой и начал учить русский язык. Йоуханнессон отметил, что не ожидал, насколько трудно будет заговорить по-русски, и что, если бы знал об этом заранее, не стал бы его учить.
Международный арктический форум проходит в Санкт-Петербурге 9–10 апреля.
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В мире , Европа , Политика , Исландия
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