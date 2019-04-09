Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент 

Российская Газета + ещё 4 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Гай Юлий Цезарь Муссолини, правнук Бенито Муссолини, включен в список кандидатов от правоцентристской партии "Братья Италии" на выборах в Европарламент (23-26 мая).
50-летний Гай Юлий Цезарь будет принимать участие в избирательной кампании впервые, eго прежняя жизнь не имела к политике ни малейшего отношения. Он родился в Аргентине, служил подводником военно-морского флота Италии, был представителем по Ближнему Востоку крупнейшей итальянской оборонной компании Finmeccanica и занимался бизнесом. Муссолини-младший — не единственный потомок Дуче, который пытается сделать политическую карьеру: внучка диктатора Рашель Муссолини работает советником в римской мэрии, а ее сводная сестра и по совместительству племянница Софии Лорен Алессандра Муссолини является сенатором верхней палаты итальянского парламента, а также экс-депутатом Европарламента от партии Берлускони.
О возможном выдвижении правнука диктатора стало известно еще осенью 2018 года. Тогда эта новость была воспринята многими наблюдателями весьма иронично, поскольку появление кандидата с такой звучной фамилией знаменовало некую материализацию страхов еврокомиссара Пьера Московиси, предсказавшего появление во главе европейских стран "множества маленьких Муссолини", под которыми он в первую очередь подразумевал своих политических оппонентов.
За последние годы на Апеннинах произошла некая переоценка ценностей касательно роли в истории Италии Бенито Муссолини. Отношение к нему стало намного более взвешенным. Наряду с теми (их преобладающее большинство), кто считает Муссолини несомненным диктатором и тираном, появилось немало и тех, кто утверждают, что он модернизировал Италию, прежде чем перечеркнуть все эти усилия, вступив в союз с Гитлером. Сам же правнук Дуче, который категорически отказывается называть себя фашистом, считает, что историю должны трактовать специалисты и настоятельно призывает электорат отбросить все сомнения и голосовать разумом за него как за кандидата, а не правнука Бенито Муссолини.
"Это странно, что спустя 80 лет по-прежнему существует все эти предубеждения. С фамилией Муссолини, конечно, непросто живется, но я всегда старался идти своим путем, вне зависимости, что написано в моем паспорте. Прошу оценивать исключительно приобретенную мною компетенцию, которую я намерен использовать на благо Италии", — подчеркивает Гай Юлий Цезарь Муссолини, возмущаясь по поводу безосновательного решения менеджеров Facebook заблокировать его страницу на несколько дней.
"Меня заблокировали вплоть до 11 апреля, хотя я ни слова не ответил хейтерам, которые нападали на меня и на мою семью", — пояснил Муссолини-младший.
Российская Газета: последние новости
Нетаньяху и его соперник Ганц объявили о победе на выборах в Израиле Варшава возмутилась героизацией Бандеры на украинском ТВ Венесуэла готова выйти из Организации американских государств
Комментарии
В мире , Европа , Софи Лорен , Бенито Муссолини , Европарламент , Аргентина , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным136
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике169
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым223
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать34
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение