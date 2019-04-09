Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

Гай Юлий Цезарь Муссолини, правнук Бенито Муссолини , включен в список кандидатов от правоцентристской партии "Братья Италии" на выборах в Европарламент (23-26 мая).

50-летний Гай Юлий Цезарь будет принимать участие в избирательной кампании впервые, eго прежняя жизнь не имела к политике ни малейшего отношения. Он родился в Аргентине , служил подводником военно-морского флота Италии , был представителем по Ближнему Востоку крупнейшей итальянской оборонной компании Finmeccanica и занимался бизнесом. Муссолини-младший — не единственный потомок Дуче, который пытается сделать политическую карьеру: внучка диктатора Рашель Муссолини работает советником в римской мэрии, а ее сводная сестра и по совместительству племянница Софии Лорен Алессандра Муссолини является сенатором верхней палаты итальянского парламента, а также экс-депутатом Европарламента от партии Берлускони.

О возможном выдвижении правнука диктатора стало известно еще осенью 2018 года. Тогда эта новость была воспринята многими наблюдателями весьма иронично, поскольку появление кандидата с такой звучной фамилией знаменовало некую материализацию страхов еврокомиссара Пьера Московиси, предсказавшего появление во главе европейских стран "множества маленьких Муссолини", под которыми он в первую очередь подразумевал своих политических оппонентов.

За последние годы на Апеннинах произошла некая переоценка ценностей касательно роли в истории Италии Бенито Муссолини. Отношение к нему стало намного более взвешенным. Наряду с теми (их преобладающее большинство), кто считает Муссолини несомненным диктатором и тираном, появилось немало и тех, кто утверждают, что он модернизировал Италию, прежде чем перечеркнуть все эти усилия, вступив в союз с Гитлером. Сам же правнук Дуче, который категорически отказывается называть себя фашистом, считает, что историю должны трактовать специалисты и настоятельно призывает электорат отбросить все сомнения и голосовать разумом за него как за кандидата, а не правнука Бенито Муссолини.

"Это странно, что спустя 80 лет по-прежнему существует все эти предубеждения. С фамилией Муссолини, конечно, непросто живется, но я всегда старался идти своим путем, вне зависимости, что написано в моем паспорте. Прошу оценивать исключительно приобретенную мною компетенцию, которую я намерен использовать на благо Италии", — подчеркивает Гай Юлий Цезарь Муссолини, возмущаясь по поводу безосновательного решения менеджеров Facebook заблокировать его страницу на несколько дней.

"Меня заблокировали вплоть до 11 апреля, хотя я ни слова не ответил хейтерам, которые нападали на меня и на мою семью", — пояснил Муссолини-младший.