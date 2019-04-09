Мать Зеленского вступилась за сына

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«Он его уничтожает!» Мать Зеленского набросилась на Порошенко 

Рамблер + ещё 3 17 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко уничтожает актера Владимира Зеленского, заявила каналу «Громадське» мать последнего.
31 марта Зеленский выиграл первый тур выборов президента Украины с 30,24% голосов, а второе место занял Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.
«Просто он не может смотреть, как у нас люди живут», — объяснила Римма Зеленская участие сына в выборах.
По ее словам, Зеленский — порядочный человек, который хочет, чтобы молодые украинцы не покидали страну, а пожилые могли позволить себе покупку лекарств на пенсию.
Мать кандидата в президенты исключила, что он участвует в выборах ради денег, ведь на посту главы государства он будет зарабатывать меньше, чем зарабатывает сейчас.
Кроме того, Римма Зеленская посетовала на то, что ее сына постоянно «поливают грязью» на телевидении, и выразила уверенность, что это выгодно его сопернику Порошенко.
«Он же просто его уничтожает!» — заявила она, удивившись низкой «культуре» действующего президента.
Комментарии77
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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