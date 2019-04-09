Пока вы спали: США готовят новое наступление 

Брексит снова отложили
Выход Великобритании из Европейского союза отсрочен решением обеих палат парламента Соединенного Королевства и королевской санкцией. Об этом сообщается в официальном твиттере Палаты общин. Таким образом, после вступления закона об отсрочке брексита в силу премьер-министру страны Терезе Мэй предстоит определить новый срок выхода страны из ЕС, согласовать его сначала с парламентом, а затем с Евросоюзом.
Сторонники проигравших поддержат Зеленского
Сторонники проигравших кандидатов в президенты Украины во втором туре выборов поддержат актера Владимира Зеленского, а не действующего президента Петра Порошенко. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель директора аналитического Центра Разумкова Михаил Мищенко. По его словам, за Зеленского во втором туре проголосуют 35% тех, кто в первом голосовал за Юрия Бойко, 25% — за Анатолия Гриценко, 41% — за Юлию Тимошенко, 32% — за Олега Ляшко. Порошенко поддержат 2% сторонников Бойко, 19% — Гриценко, 10% — Тимошенко, 16% — Ляшко.
В Россию прибыл исторический минимум мигрантов
124,9 тысячи мигрантов в 2018 году прибыли в Россию, чтобы остаться надолго, и это минимальный показатель в истории современной России. Об этом со ссылкой на подсчеты РАНХиГС сообщают «Ведомости». Приток мигрантов в прошлом году сократился из всех стран, кроме Армении, Азербайджана и Туркменистана, сильнее всего — из Узбекистана и с Украины. Прибывшие в страну в 2018-м мигранты сумели заместить естественную убыль населения России только на 57,2%.
Коммерсантов начнут штрафовать за незаконную перепланировку
Правительство положительно отзовется на законопроект о штрафах за незаконную перепланировку для должностных и юридических лиц, сообщает «Российская газета». Ныне незаконная перепланировка незаконна лишь для физических лиц. По этой причине в Госдуму был внесен законопроект о распространении административной ответственности на должностных и юридических лиц. Штраф для первых предлагается установить в размере четырех-пяти тысяч рублей, для вторых — 40-50 тысяч. Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект.
США готовят новое наступление
США накажут ЕС за субсидирование собственного авиапрома, сказано в заявлении Торгового представительства США. Оно было опубликовано на сайте правительственного агентства. В заявлении отмечается, что субсидии Евросоюза авиастроительной компании Airbus неблагоприятно сказываются на США. По этой причине Соединенные Штаты намерены обложить дополнительными пошлинами некоторые продукты из ЕС до тех пор, пока субсидии Airbus не прекратятся.