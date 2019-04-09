Унижают Украину: Тимошенко против Зеленского и Порошенко

Проигравшая первый тур президентских выборов на Украине лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала голосование «шоу» и обвинила прошедших дальше кандидатов — актера Владимира Зеленского и нынешнего главу государства Петра Порошенко — в унижении страны.

«Многие сегодня с грустью наблюдают за шоу, устроенным кандидатами, попавшими во второй тур. Отчасти в борьбе за пост они не гнушаются даже унижением страны. Но, к счастью, все это скоро кончится. Уже скоро стартует парламентская кампания. Уверена, ее результаты позволят нам вернуться к содержательной политике и начать реальные изменения», — написала экс-премьер страны в инстаграме.

Она указала, что Верховная рада должна ввести законы, ужесточающие контроль за деятельностью президента.

«Свой список соответствующих законов я предложила сегодня в своем выступлении на согласительном совете. Нам нужно принять законы об импичменте президента и референдуме, отменить неприкосновенность президента, депутатов и судей, ввести пропорциональную избирательную систему и узаконить право отзыва депутатов и целых партий, которые себя дискредитировали.

Мы не имеем права втянуться в балаган», — добавила бывшая глава кабмина.

В пятницу, 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве должны состояться дебаты Зеленского и Порошенко. Дебаты кандидатов в президенты на стадионе — беспрецедентное мероприятие в мировой политике.

Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский — он набрал 30,24% голосов. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов, передает НСН.

Институт массовой информации подсчитал, сколько раз во время первого тура президента страны были нарушены права журналистов. Согласно представленной информации, среди шести подобных инцидентов четыре связаны созданием препятствий при осуществлении деятельности журналистов, еще один с угрозой, а шестой — с кибератакой, совершенной на сайт регионального СМИ. Три нарушения были зафиксированы в Днепропетровской области, а остальные — в Киеве, Ивано-Франковской области и Кропивницком.

В целом в ходе дня выборов национальная полиция страны зафиксировала 950 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом. Жалобы в основном были зафиксированы в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Харьковской, Луганской и Винницкой областях.

Большинство нарушений были связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателей, повреждением бюллетеней, а также фотографированием листов для голосования и попытками выноса их с участка. Было начато 12 уголовных производств.

Вместе с тем дипломатов Соединенных Штатов и ряда стран Европейского союза обвинили в попытке повлиять на выборы.. Об инциденте на заграничных избирательных участках сообщил заместитель главы партии «Батькивщина» Григорий Немыря . Политик заявил на брифинге, что «тревожные данные» поступают с заграничных избирательных округов.

Речь идет о втягивании «некоторых руководителей дипломатических и консульских учреждений в нечистоплотные игрища, попытки поставить на контроль или влиять на деятельность членов участковых избирательных комиссий», рассказал он. В частности, это избирательные участки во Франции, США и Испании и других странах. По его словам, выявленные факты нарушения сотрудниками дипслужбы будут тщательно проверяться.

Стоит отметить, что The Washington Post написала: успех Зеленского является признаком того, что политическая система страны работает по меньшей мере в некоторых сферах. После протестов из-за «коррумпированного и автократического режима» пять лет назад украинцы разочаровались тем, что новое правительство не смогло справиться с проблемами в стране и провести реформы, которые бы подтолкнули к экономическому росту, указала WP.

Зеленский же с чистой репутацией «аутсайдера» в политических делах смог предложить электорату тот выбор, о котором многие жители постсоветских стран могли только мечтать, уверена газета.