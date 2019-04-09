«Будем искать точки»: кандидат в президенты Литвы о дружбе с Россией

Вильнюс должен прекратить антироссийскую риторику и начать взаимодействовать с Москвой, заявил еврокомиссар и кандидат на пост президента Литвы от социал-демократов Витянис Повилас Андрюкайтис. По мнению политика, Литва должна сменить свою политику в отношении России на «нормальное поведение».

«Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения», — заявил он, презентуя свою предвыборную программу.

Андрюкайтис также указал на то, что политические противоречия не должны мешать торговым связям России и Литвы, отношениям в сфере науки, культуры и прочих сферах. Он напомнил, что после решения президента Эстонии Керсти Кальюлайд посетить Москву с рабочим визитом «все затихли и начали думать, что делать».

Тремя днями ранее стало известно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве планирует обсудить санкции против РФ, которые поддерживает Таллин.

«Мы обязательно обсудим сложные темы, которые обычно поднимают и другие руководители стран Евросоюза, такие как выполнение минских соглашений, санкции против России. Эстония является государством, которое поддерживает продолжение санкций», — заявила Кальюлайд на пресс-конференции в Таллине.

Президент пояснила, что поездка в Москву необходима, чтобы наладить диалог с соседним государством.

Эстонские дипломаты и политики на мировых площадках много говорят о России, но при этом даже не пытаются с ней разговаривать,

После этого российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал информацию, распространенную немецким телеканалом ZDF о том, что Россия «вторгласть» в Эстонию. Об этом он написал в своем твиттере. По его словам, это сообщение является информационной провокацией.

«Россия не вторглась в Эстонию. И не вторгнется. А раз у России нет агрессивных планов, то их надо придумать. В этом и только в этом смысл информационной провокации на телеканале ZDF. Подыграть НАТО, демонизировать Россию. Атака на мозг — в духе нынешней информационной войны», — написал российский парламентарий.

В тот же день мэр латвийской столицы Нил Ушаков был снят с поста за «неисполнение обязательств и нарушения нормативных актов». Как отмечалось, такое решение принял министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце.

«Многие меня защищают, потому что я русский, и многие меня за это же и ругают. Мой родной язык — русский… Я горжусь тем, что я родился в Латвии, и я люблю Латвию. Я всегда буду защищать и бороться за латышей и русских, потому что они — моя семья», — так мэр Риги объяснял, почему в его поддержку в латвийской столице собираются митинги.

Две недели назад последний маршал Советского Союза и экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов получил 10 лет лишения свободы. К такому наказанию Язова заочно приговорил Окружной суд Вильнюса по делу о событиях января 1991 года, передает НСН. Литовский суд признал советского экс-министра Язова виновным «в преступлениях против человечности».

Кроме того, коллегия из трех судей приговорила бывшего офицера КГБ Михаила Головатова к 12 годам лишения свободы — также заочно. Суд считает, что по вине советских военнослужащих во время массовых беспорядков в Вильнюсе в январе зимой 91-го года погибли 14 человек, более 700 были ранены.

В связи с уголовным делом Следственный комитет России начал проверку в отношении судей Вильнюсского окружного суда.

В начале прошлого месяца газета Finanial Times писала, что в Литве работают военные и добровольцы — так называемые «эльфы» — усилия которых направлены на борьбу с российской дезинформацией. Как отмечало издание, в Литве опасаются стать мишенью России, которая может начать распространение дезинформации на западную аудиторию.

В том числе с помощью телевизионных каналов, которые активно вещают на русском языке. Россия превратила дезинформацию в оружие, отметил в разговоре с FT европейский политик из страны бывшего СССР. Одно из главных беспокойств для Европейского союза (ЕС) — назначенные на май парламентские выборы.

Они могут быть уязвимы для дезинформации со стороны России, считают в ЕС. Как отмечала газета, выборы приобретают особое значение в 2019 году из-за роста партий с пророссийским уклоном.