Могерини оценила перспективу выборов в Венесуэле

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это представляется очень далёкой целью, учитывая выражение Мадуро о том, что он не желает участвовать в этом процессе в настоящее время. Но я считаю важным, чтобы мы, как мы это делаем со всеми венесуэльскими сторонами, попытались подготовить почву для этого», — сказала она.

По её словам, Европейский союз и дальше будет разрабатывать меры, «которые могут потребоваться или могут быть предприняты для того, чтобы привести страну к демократическому, мирному переходу».

Ранее Могерини заявила о необходимости для властей Венесуэлы признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию во избежание эскалации напряжённости в стране.