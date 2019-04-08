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Могерини оценила перспективу выборов в Венесуэле 

RT на русском + ещё 2 12 часов назад
Фото: Reuters
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини оценила перспективу проведения в Венесуэле новых президентских выборов.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это представляется очень далёкой целью, учитывая выражение Мадуро о том, что он не желает участвовать в этом процессе в настоящее время. Но я считаю важным, чтобы мы, как мы это делаем со всеми венесуэльскими сторонами, попытались подготовить почву для этого», — сказала она.
По её словам, Европейский союз и дальше будет разрабатывать меры, «которые могут потребоваться или могут быть предприняты для того, чтобы привести страну к демократическому, мирному переходу».
Ранее Могерини заявила о необходимости для властей Венесуэлы признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию во избежание эскалации напряжённости в стране.
Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин, комментируя в беседе с НСН ситуацию в Боливарианской Республике, заявил, что многое в настоящее время зависит от того, как себя поведут представители вооружённых сил страны.
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Комментарии
В мире , Европа , Латинская Америка , Федерика Могерини , Владимир Травкин , ЕС , Венесуэла
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