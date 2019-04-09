Украинцы и немцы поругались в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.

Конфликт произошел на неформальном закрытом заседании, во время которого, по словам депутата, обсуждалось изменение регламента ПАСЕ. Береза заявил, что предлагаемые изменения помогут российской делегации вернуться в ПАСЕ, передает Ukrinform.

Украинцы, по его словам, потребовали от немецкой делегации ответить, что важнее — «деньги или принципы», передает РИА «Новости».

По словам Березы, немцы в ответ «выражались грубыми ругательствами», использовали «ненормативную лексику». Высказывания руководителя немецкой делегации Андреаса Ника Береза сравнил с поведением «гопоты».

Отметим, что в январе именно Береза в ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую телеведущую Ольгу Скабееву.