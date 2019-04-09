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Украинцы и немцы поругались в ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 14 1 час назад
Депутат Верховной рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Конфликт произошел на неформальном закрытом заседании, во время которого, по словам депутата, обсуждалось изменение регламента ПАСЕ. Береза заявил, что предлагаемые изменения помогут российской делегации вернуться в ПАСЕ, передает Ukrinform.
Украинцы, по его словам, потребовали от немецкой делегации ответить, что важнее — «деньги или принципы», передает РИА «Новости».
По словам Березы, немцы в ответ «выражались грубыми ругательствами», использовали «ненормативную лексику». Высказывания руководителя немецкой делегации Андреаса Ника Береза сравнил с поведением «гопоты».
Отметим, что в январе именно Береза в ПАСЕ толкнул и оскорбил российскую телеведущую Ольгу Скабееву.
Напомним, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что возможный выход России из Совета Европы может стать для Европы настоящим потрясением.
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В мире , Видео , Украина , Совет Европы , Верховная Рада , РИА Новости
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