Зеленский опережает Порошенко и перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины , шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов. Представителю политической силы «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 49,3% украинцев, а нынешний лидер страны собирает только 20,6%.

Таковы результаты социологического опроса, проведённого Центром Разумкова, сообщает УНИАН.

Социологи отмечают, что 20,4% респондентов пока не определились с выбором кандидата, а 9,7% опрошенных отказались называть фамилию, за которую проголосуют во втором туре.