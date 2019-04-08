Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на своей странице в Twitter написал, что намерен призвать ЕС к введению новых санкций против правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Он заявил, что «Дания решительно отвергает грубые попытки режима Мадуро отстранить Хуана Гуаидо от его поста».
«Когда я встречусь сегодня со своими коллегами из ЕС, я буду добиваться введения новых санкций ЕС против режима и его приближённых», — написал Самуэльсон.
Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.
Эксперт Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.