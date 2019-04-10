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Нетаньяху и его соперник одновременно объявили о победе на выборах 

Газета.Ru + ещё 87 10 апреля 2019
Экзит-поллы по итогам парламентских выборов в израильский парламент дают не самые утешительные прогнозы для действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху — ни один из телеканалов не предрекает ему победу. В целом, это может означать, что в Израиле может смениться премьер, если победу действительно одержит леволиберальная партия «Кахоль-лаван».
Практически сразу после закрытия избирательных участков в Израиле в 22.00 (время совпадает с московским) три телеканала дали свои результаты экзит-поллов, и все они отличаются друг от друга.
Так, Channel 12 предрекает, что 37 мест из 120 в новом составе кнессета займет партия Бенни Ганца «Кахоль-лаван» («Бело-голубые», названа по цветам государственного флага Израиля), тогда как «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получит только 33 кресла.
Несколько более оптимистичен к действующему премьеру KAN — согласно их данным, у партии «Ликуд» будет 36 мест, а «Кахоль-лаван» — 37. А Channel 13 считает, что партии Нетаньяху и Ганца получат по 36 мест.
Тем не менее, Биньямин Нетаньяху уже заявил о победе правых сил в стране.
«Правый блок, возглавляемый партией «Ликуд», одержал чистую победу. Я благодарю граждан Израиля за оказанное доверие. Я начну собирать правое правительство с нашими естественными партнерами уже ближайшим вечером», — написал политик в твиттере.
В коалицию с «Ликуд» входят религиозные партии Израиля: «Бейт Иегуди», двух религиозных партий «ШАС» и «Яхадут, а — Тора», центристская партия «Кулану».
Надо отметить при этом, что Бенни Ганц также уже заявил о своей победе.
«Мы выиграли! У израильской общественности есть мнение на этот счет!» — заявил политик.
Ганц во время избирательной кампании выступал с леволиберальной программой. В частности, он предлагал ограничить срок полномочий премьер-министра, а также начать переговоры с Палестинской Автономией. При этом у Ганца нет политического опыта, он также малосведущ в вопросах экономики.
Тем не менее, политическая система Израиля может внести свои коррективы как в планы Нетаньяху, так и в планы Ганца. Дело в том, что традиционно здесь премьер-министром страны становится лидер партии, занявшей большинство мест в кнессете. Однако президент страны может поручить формирование правительства и другому политику, даже если его партия не получила большинство мандатов.
В этой ситуации вопрос, кто станет премьер-министром, остается открытым. Хотя и так ответ на него не так очевиден, пока не будут подведены окончательные итоги голосования.
У многих в Израиле есть представление, что у Нетаньяху больше шансов сформировать устойчивый кабинет министров. Хотя, судя по экзит-поллам, у основного соперника «Ликуд» — партии «Кахоль-лаван», «бело-голубых» — больше шансов получить должность главы правительства.
В любом случае, какая бы политическая сила ни победила на выборах, у нее не будет абсолютного большинства, и речь будет идти о создании коалиции.
В то же время в «Ликуде» исключили возможность формирования коалиции с «бело-голубыми». «Я не вижу ни одного сценария, при котором мы присоединимся к правительству Ганца», — заявил газете The Time of Israel руководитель международного направления «Ликуд» Эли Хазан. Более того, он подчеркнул, что если «Кахоль-лаван» будут формировать правительство, «Ликуд» предпочтет уйти в оппозицию.
Нетаньяху впервые занял пост премьера в 1996 году и с небольшими перерывами занимал его 13 лет.
Кстати, явка на этих выборах была несколько ниже, чем на предыдущих в 2015 году. По данным израильских СМИ, этот показатель к 20.00 по местному времени достиг 61,3%, что на 1% ниже, чем к тому же времени на предыдущем голосовании.
Сам Нетаньяху еще до закрытия избирательных участков обратил внимание на некоторые перекосы в явке в разных городах страны.
«Я получил волнительные сообщения о низкой явке в опорных территориях [партии] «Ликуд», и высокой явке в регионах, где традиционно голосуют за левые силы. Мы должны сохранить правый [курс]. У нас осталось всего несколько часов», — цитирует Нетаньяху The Jerusalem Post.
День выборов не обошелся без инцидентов. Утром возле офиса арабской партии «Балад» произошла стрельба. Сообщений о пострадавших не поступало. Полиция расследует инцидент.
На севере страны также поступило множество жалоб о нарушениях порядка и попытках помешать ходу выборов. Полиция усилила присутствие на избирательных участках.
В городе Нацерет-Иллите председатель одной из избирательных комиссий города попытался забрать конверты для бюллетеней. Его задержали и доставили в участок, чтобы допросить.
Агитация в день выборов в Израиле не запрещена, и этим воспользовался Нетаньяху, который пришел на один из пляжей в Нетании и упрекнул отдыхающих в том, что вместо того чтобы пойти и проголосовать за его партию «Ликуд», они наслаждаются морским побережьем, пишет The Times of Israel.
«Выходите из воды и идите голосовать за «Ликуд», — сказал Нетаньяху.
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В мире , Ближний Восток , Видео , Другое , Кавказ , Статьи , Биньямин Нетаньяху , Газета The Times , Израиль
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