Совбез ООН проведет закрытое заседание по Ливии

В постпредстве сообщили, что Великобритания Германия , которая сейчас председатель в СБ, запросили проведение заседания.

"Германия и Великобритания запросили проведение заседание Совета безопасности по ситуации в Ливии на вторую половину дня в среду", — сказал представитель российской миссии.

В минувший четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.