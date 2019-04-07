«Истерическая реакция»: как Зеленский и Порошенко обмениваются личными выпадами перед вторым туром выборов

ЦИК Украины окончательно утвердил итоги первого тура президентских выборов. Как и сообщалось ранее, во втором туре 21 апреля встретятся шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий глава Украины Пётр Порошенко (15,95%). На фоне подготовки к голосованию сторонники кандидатов начали обмен резкими высказываниями. Так, штаб Зеленского обвинил власть в Киеве в чёрном пиаре. В свою очередь, в «Блоке Петра Порошенко» призвали возбудить уголовное дело против оппонента за то, что он в своём сериале «Слуга народа» «употреблял слова „дебилы“, „олигофрены“ и „дауны“ в оскорбительном контексте».

ЦИК Украины подвёл окончательные итоги первого тура выборов президента, которые состоялись 31 марта. Как сообщалось ранее, нужного для победы числа голосов не набрал никто из кандидатов.

Больше всего поддержки украинцев получил шоумен Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте — действующий глава государства Пётр Порошенко (15,95%). Они примут участие во втором туре выборов, который состоится 21 апреля.

Между тем два вышедших во второй тур кандидата и их сторонники продолжают обмен критическими высказываниями. Так, штаб Зеленского обвинил Киев в чёрном пиаре.

«Действующая власть в агонии делает ставки на «чёрных» политтехнологов, главная цель которых — раскол общества перед выборами с помощью негатива, фейков и вбросов в социальные сети лживых новостей», — говорится в Telegram-канале «Команда Зеленского».

На распространённом штабом Зеленского видеоролике украинский актёр Руслан Ханумак рассказал о методах чёрного пиара, в применении которых сторонники кандидата обвиняют Киев.

«Агрессивная риторика, черный пиар, построенная на полном негативе предвыборная кампания — это то, на что сейчас ставит действующая власть, наняв чёрных политтехнологов, которые уже в свое время оставили след в предвыборных кампаниях Грузии и Румынии, и у них получилось», — заявил он.

Актёр продолжил, что подобные технологии очерняют оппонента, в результате чего «создается негативный фон против конкурента путем вырванных фраз, подмены понятий и провокационных мемов». В штабе Зеленского также сообщили о взломе профилей сторонников кандидата с соцсетях, после которых с этих учётных записей началась публикация искажённой информации.

Источник RT в партии «Народный фронт» согласился, что борьба за президентское кресло идёт очень жёсткая.

«Команда президента Петра Порошенко действительно может нанимать «чёрных политтехнологов» с Украины и за её пределами. Каждый день мы узнаем о «новых разоблачениях» против Владимира Зеленского. Это и его связи с Россией, и поездки на автомобилях, якобы связанных с олигархом Игорем Коломойским», — рассказал собеседник RT.

«Язык ненависти и вражды недопустим»

В свою очередь, сторонники Порошенко потребовали возбудить уголовное дело против Зеленского. К этому призвала вице-спикер Рады и депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Геращенко

Поводом для недовольства сторонников действующего президента стали слова «олигофрен» и «даун», которые, по её словам, употребляет герой Зеленского в сериале «Слуга народа» в отношении инвалидов.

«В фильме «Слуга народа — 3», сопродюсером и актёром которого является Зеленский, в оскорбительном контексте употреблено слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны»… Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где язык ненависти и вражды недопустим. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе», — написала Геращенко в Facebook.

Вице-спикер намерена обратиться в МВД с требованием возбудить уголовное дело «по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды».

Вместе с тем Геращенко призналась, что участвовала в распространении фейка о Зеленском. На её странице была размещена запись о том, что авторские права на ролик шоумена о призыве устроить дебаты на стадионе якобы принадлежат российской компании.

«К фейкам отношусь отрицательно. Поэтому фейки удаляю и признаю. Буду рада, если это золотое правило будут соблюдать и оппоненты», — написала вице-спикер в Facebook.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказал в беседе с RT отметил, что заявление об уголовном деле за реплики персонажа Зеленского — лишь провокация.

«Это явно фейковое обвинение хотя бы потому, что актёрские сюжеты никакого отношения к президентской кампании не имеют. Если какие-то персонажи Зеленского нарушают украинские законы — это отдельная история. Актёр не есть продолжение кандидата в президенты. Высказывания о том, что он в чём-то виноват, — провокация, которая должна сбить Зеленского с его предвыборной кампании», — считает эксперт.

«Сильный президент, а не слабак»

В свою очередь, действующий украинский президент Порошенко заявил, что стране не нужен «слабак» в качестве лидера.

«Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но ещё быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть», — написал Порошенко в Twitter.

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор «между Европой и Россией».

Кроме того, занявший пятое место в первом туре выборов глава партии «Гражданская позиция» и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что Зеленский не готов к президентству. В то же время он считает, что Зеленский не станет терпеть коррупцию и мародёрство на посту президента, а также не будет отказываться от курса на вступление в НАТО ЕС и «унижать украинский язык».

«Готов ли он к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознаёт, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов», — написал Гриценко в Facebook.

Команда Зеленского ведет более честную борьбу, считает источник RT в Радикальной партии.

«Владимир Зеленский уже пообещал публично пожать руку Порошенко в случае, если он проиграет президентскую гонку. Вы что-то подобное слышали от Порошенко? Кроме того, различные «грязные слухи» можно узнать только о Зеленском. Никто не критикует Порошенко, хотя есть за что. За время его президентства уровень жизни населения явно не улучшился», — говорит он.

«Не могут держать себя в руках»

Андрей Манойло. Неспортивное поведение отражает уровень кандидатов и их политической культуры, отметил в беседе с RT доктор политических наук, профессор МГУ

«По поводу этого взаимного троллинга. Кандидатов осталось двое и у них впереди очень ответственный второй тур. И перед этим туром состоится то событие, которое либо кого-то из них поднимет, либо кого-то уничтожит ещё до голосования», — сказал эксперт.

В скором времени кандидатов ждут дебаты, и можно предположить, что их нервы напряжены до предела, продолжил Манойло.