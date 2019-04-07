«Использовать влияние»: к РФ обратились за помощью

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Афганистане призвали Россию помочь посадить «Талибан» за стол переговоров 

Р-Спорт 1 час назад
Россия может использовать свое влияние, чтобы способствовать началу прямых переговоров между движением "Талибан" и Кабулом, заявил РИА Новости глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.
Ранее сообщалось, что власти Афганистана надеются провести прямые переговоры с движением "Талибан" в ближайшее время и приветствуют помощь других стран в организации встречи.
"Россия может использовать свое влияние, чтобы попросить "Талибан" сесть за стол переговоров с афганцами", — сказал Абдулла Абдулла.
По мнению премьер-министра, мирное соглашение в Афганистане "поможет всем" соседним странам укрепить безопасность, поскольку там действуют группировки, которые получают поддержку "Талибана".
Абдулла Абдулла также заявил, что присутствие американских войск в Афганистане после установления мира будет излишним.
"Если в стране будет мир, то необходимость в иностранных войсках отпадет", — сказал он, но добавил, что если войска уйдут до подписания мирного соглашения с талибами, то возможно ухудшение ситуации в стране.
Вопрос о запуске прямого мирного диалога между противоборствующими силами в Афганистане обсуждается на различных площадках, в том числе в Москве, где 9 ноября в закрытом формате прошла встреча по Афганистану. В марте 2018 года в Ташкенте на конференции по урегулированию ситуации в Афганистане президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что узбекская сторона готова предоставить афганским властям и движению "Талибан" все условия для проведения прямых переговоров. В декларации по итогам конференции была отражена общая позиция о необходимости скорейшего начала прямых переговоров между правительством Афганистана и вооруженной оппозицией, в частности, "Талибан", без выдвижения каких-либо предварительных условий.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Террористическая организация, запрещена в России
Р-Спорт: последние новости
В МИД оценили шансы на нормализацию отношений России и Украины В штабе Зеленского не знают, приедет ли он сдавать анализы перед дебатами Россия призвала США прекратить оккупацию территории в районе Рукбана
Комментарии41
В мире , Азия , Видео , Политика , Шавкат Мирзиеев , Талибан , Исламское государство , РИА Новости , Афганистан , Кабул
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»62
Лебединский призвал Россию «поклониться в ноги» Украине181
«Был открыт огонь»: сорвана провокация Украины39
Убийство Старовойтовой: «Ночному губернатору» предъявили обвинение6
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео4
Видео
«Резко свернул в сторону и ускорил шаг»
Происшествия
«Использовать влияние»: к РФ обратились за помощью
В мире Азия
«Я заболел»: Леонтьев сделал признание
Шоу-бизнес
«Любим тебя»: Алдонин показал видео выступления дочери
Шоу-бизнес
Ради видео: подробности жуткого убийства на Украине
Происшествия Украина
Назначена дата второго тура выборов на Украине
В мире Украина
«Россия вторглась в ЕС»
Армия
Понесли бы потери: в России оценили уход США из Ливии
Армия Политика
Эвакуация американских военных попала на видео
Армия Африка
«Люди X»: кто войдет в команду Зеленского?
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение