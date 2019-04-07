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В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики предприняли попытку выдвижения диверсионно-разведывательных групп в районе пункта пропуска "Октябрь" для совершения провокации, сообщил в воскресенье журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Сегодня в 8.30 мск две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15-20 человек выдвинулись в направлении пункта пропуска "Октябрь", — сказал Басурин.
По его словам, одна из групп должна была спровоцировать военнослужащих ДНР на открытие огня. Вторая — после начала боестолкновения "обеспечить потери среди мирного населения", находящегося в районе пункта пропуска "Октябрь" с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции в уничтожении мирных граждан.
"Наблюдателями подразделений Народной милиции было своевременно обнаружено выдвижение противника, по которому был открыт огонь", — отметил Басурин.
По его мнению, президент Украины Петр Порошенко делает все, чтобы второй тур выборов не состоялся.
"Единственным способом для Порошенко сорвать проведение выборов является обострение обстановки на востоке Украины с последующим обвинением республик в эскалации конфликта и дальнейшем введением военного положения", — добавил Басурин.
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В мире , Эдуард Басурин , Петр Порошенко , Донецк
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