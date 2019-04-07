В Донецке заявили, что сорвали провокацию ВСУ

Украинские силовики предприняли попытку выдвижения диверсионно-разведывательных групп в районе пункта пропуска "Октябрь" для совершения провокации, сообщил в воскресенье журналистам замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"Сегодня в 8.30 мск две диверсионно-разведывательные группы противника численностью по 15-20 человек выдвинулись в направлении пункта пропуска "Октябрь", — сказал Басурин.

По его словам, одна из групп должна была спровоцировать военнослужащих ДНР на открытие огня. Вторая — после начала боестолкновения "обеспечить потери среди мирного населения", находящегося в районе пункта пропуска "Октябрь" с последующим обвинением военнослужащих Народной милиции в уничтожении мирных граждан.

"Наблюдателями подразделений Народной милиции было своевременно обнаружено выдвижение противника, по которому был открыт огонь", — отметил Басурин.

По его мнению, президент Украины Петр Порошенко делает все, чтобы второй тур выборов не состоялся.